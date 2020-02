Mezzocorona, presentata una mozione a tutela di Castel San Gottardo. Denis Paoli (Lega): «Una struttura che rappresenta un unicum in Europa»

“Attivarsi per tutelare il Castello di San Gottardo a Mezzocorona con l’avvio di un processo, in coordinazione con l’amministrazione comunale locale, che porti a un’adeguata disamina delle condizioni di accessibilità in sicurezza e delle possibili forme di valorizzazione del bene al fine di renderlo fruibile alla collettività”: questo è quanto richiesto dal Gruppo Consiliare Lega Salvini Trentino in una proposta di mozione presentata nei giorni scorsi e che vede come primo firmatario il consigliere della Rotaliana, Denis Paoli.

“Si tratta di una mozione che mi sta particolarmente a cuore, dato che parliamo di una struttura che nei fatti è un unicum in Europa – spiega Paoli –. Il castello, edificato presumibilmente tra il 1100 e il 1200 sfruttando la cavità naturale della parete rocciosa che sovrasta l’abitato di Mezzocorona e da cui si gode di un’ampia veduta su tutta la Piana Rotaliana, assunse nel corso dei secoli diverse finalità: fortificazione, residenza e persino luogo di culto, grazie al piccolo eremo collocato al suo interno”.

È importante inoltre evidenziare che Castel San Gottardo è noto non solo per il suo interesse storico e architettonico, ma anche per quello paleontologico: infatti nelle rocce che lo circondano e su cui esso è edificato sono stati rinvenuti resti fossili e tracce di “orme di dinosauro” risalenti a circa 220 milioni di anni fa e considerati tra i più antichi mai identificati.

“Il Castello di San Gottardo – prosegue Paoli – è un manufatto che, sia per le sue caratteristiche costruttive, sia per via del tipico e raro insediamento sotto roccia, le cui opere di difesa esterne sono tuttora ben visibili dalla piana sottostante, sia per l’alto valore simbolico che esso ricopre a livello di tradizione culturale e religiosa, rappresenta un caso unico nel nostro continente”.

Una mozione nata, come affermato dal consigliere della Lega Salvini Trentino, per via del fatto che il sito versa in condizioni di incuria e trascuratezza. “Si ritiene quindi opportuno – conclude Paoli –, anche al fine di tutelare gli elementi paleontologici presenti nell’area, un intervento da parte della Provincia Autonoma di Trento al fine di porre rimedio a tale situazione, procedendo per ridare dignità a un castello simbolo della Rotaliana e dell’intero Trentino”.