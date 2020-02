Medico tedesco contagiato da Coronavirus: sarebbe stato in Trentino in vacanza

La notizia è riportata dal quotidiano tedesco Bild Zeitung: un medico di Amburgo, indicato come l’ultimo caso accertato di contagio da Coronavirus in Germania dopo una serie rilevata su tutto il territorio, si sarebbe ammalato in Trentino, dove ha passato alcuni giorni di vacanza.

Il professionista, collaboratore della clinica universitaria Hamburg-Eppendorf (UKE) nel reparto di pediatria, sarebbe stato in provincia di Trento fino alla scorsa domenica.

Da martedì avrebbe cominciato ad avvertire i primi sintomi. Ora si trova in isolamento e tutti i piccoli pazienti con i loro genitori, nonché i colleghi venuti a contatto con lui fino alla serata di giovedì, sono stati messi in quarantena per due settimane.

Sulla veridicità di quanto riportato dalla Bild, c’è da precisare che al momento la Provincia di Trento non è stata contattata dalle autorità sanitarie tedesche e non vi sarebbe quindi nessuna conferma del fatto che l’infezione possa essere stata contratta proprio in Trentino.

