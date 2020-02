In autunno arrivano a Trento altre 10 ciclo stazioni di Bike Sharing

L’amministrazione Comunale nella variazione di bilancio dell’estate 2019 ha previsto il completamento di 10 stazioni di Bike Sharing nel Comune di Trento, da affiancare alle attuali 32 attive, per un costo complessivo di 80 mila euro.

I lavori, che si stima possano iniziare in autunno, prevedono una collaborazione fra la Provincia Autonoma di Trento e il Comune di Trento.

In particolare il Servizio opere stradali e ferroviarie della Pat contribuirà con l’acquisto e l’allestimento delle stazioni (colonnine) e delle biciclette, in parte a pedalata assistita e in parte a trazione muscolare.

Sarà invece a carico dell’Amministrazione comunale la messa a disposizione delle aree e la predisposizione dell’allaccio elettrico. A questo scopo sono previsti uno scavo di ridotte dimensioni, la posa della tubazione, l’installazione del quadro elettrico e della palina del contatore.

Le nuove stazioni saranno disposte a Trento in via Asiago (c/o parcheggio stazione FS Villazzano), via Menguzzato (c/o intersezione viale Verona), via della Malpensada (c/o parcheggio studentato), via Gorizia (c/o intersezione piazza Vicenza), Largo Medaglie D’oro (c/o rotatoria ospedale S. Chiara), via Fersina (c/o BLM Group Arena) e via Perini (c/o intersezione via Mattioli); a Villazzano in via Valnigra (c/o parcheggio centro sportivo Villazzano), a Roncafort in via Caneppele (c/o parco pubblico) e a Mattarello in piazza Perini (c/o parcheggio pubblico).

L’intervento fa parte del progetto “Bike sharing trentino e.motion” che dall’estate 2014 è attivo sui territori dei comuni di Rovereto, Trento e Pergine.

Promosso dall’Assessorato alle infrastrutture e all’ambiente della Provincia Autonoma di Trento in collaborazione con le Amministrazioni locali, rappresenta una nuova modalità di spostamento urbano sostenibile nata dalla necessità, sempre maggiore, di migliorare la qualità della mobilità e dell’ambiente all’interno delle aree urbane.

Il servizio di bike sharing consiste nel noleggio/prestito di biciclette pubbliche, a pedalata assistita, utilizzabili per spostamenti anche di brevissima durata. Gli utenti abbonati del trasporto pubblico provinciale che si spostano nel territorio comunale possono prelevare autonomamente, utilizzando la smart card nominativa, una delle 197 biciclette disponibili che, dopo uno o più utilizzi giornalieri, dovrà essere riposizionata nella stessa giornata in una delle stazioni a scelta all’interno dello stesso Comune di prelievo.

Le attuali postazioni sono localizzate in aree strategiche per la presenza di strutture con alto richiamo di utenza (stazioni, centro storico, servizi sanitari, uffici ed attività commerciali di Trento nord…) e in luoghi dove è possibile l’interscambio modale con il trasporto pubblico e privato (stazioni ferroviarie, fermate autobus, parcheggi).