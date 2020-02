Ilaria Matteucci, trovato a Mori il corpo senza vita della bolzanina scomparsa

Tragico epilogo a due settimane dalla scomparsa di Ilaria Matteucci, avvenuta lo scorso 10 febbraio: oggi il corpo senza vita della 57enne bolzanina è stato ritrovato a Mori, riemerso dalla diga.

Sulle modalità del gesto indagano ora i carabinieri.

Erano stati giorni di vera apprensione quelli successivi alla mattina in cui la donna aveva fatto perdere le proprie tracce e non si era mai smesso di cercare. Parenti e amici hanno aspettato fino alla fine, quasi a non volerci credere.

Fino a quest’ultima, dolorosa conferma. Ilaria non tornerà.

Non si conoscono e forse non si conosceranno mai a fondo le ragioni che l’hanno spinta ad allontanarsi da Vadena, dove era ospite da un’amico in attesa di trasferirsi a casa di una coppia di Bolzano per poi traslocare in un nuovo appartamento.

Nel capoluogo, la sua città natale dalla quale era partita 14 anni prima per trasferirsi a Gubbio e realizzare il sogno di una vita in mezzo agli animali e alla natura, la donna aveva fatto ritorno recentemente.

Qui la aspettavano gli amici e i nuovi colleghi del Consorzio dei Comuni, dove era stata assunta tre settimane prima. Persone che quella mattina la aspettavano proprio per inaugurare con lei un nuovo capitolo.

Ora lo spazio di questa assenza si fa quasi impenetrabile. Le parole sono difficili persino da scrivere. Buon viaggio Ilaria, che la terra ti sia lieve.