Governo “amuchina” contro esecutivo di unità nazionale: è di nuovo scontro tra Conte e Salvini

Mentre le borse internazionali sembrano rialzarsi a fatica ed il “made in Italy” prima di rara fattura, come i suoi produttori ora si mostra al mondo come sinonimo di epidemia da evitare, a livello politico si alzano nuove accuse e scontri tra Conte e Salvini: “Questo Governo non è in grado di affrontare l’emergenza Coronavirus” accusa il Leader leghista.

Per questo, Salvini nella giornata di ieri è salito al Colle proponendo un esecutivo di unità nazionale che in pochi mesi possa accompagnare il Paese alle elezioni: ”serve qualcuno con le idee chiare” aggiunge.

Il Governo di unità nazionale cerca quindi di farsi strada nella politica ora troppo bloccata, ma viene ufficialmente respinto da Cinque Stelle e PD che bocciano la proposta di quello che definiscono il “ Governo amuchina”, sostenendo che il destino del Governo si conoscerà solo alla fine dell’emergenza. Bocciatura appoggiata anche dal bersaglio principale del Leder leghista, Conte che risponde: “ Siamo già un Governo Unito”

Pubblicità Pubblicità

Infatti, Matteo Salvini dopo aver fatto intravedere l’idea di un esecutivo di unità nazionale nei giorni scorsi, lo propone apertamente sostenendo l’incapacità del Premier Conte nell’accompagnare l’Italia in questi mesi difficili.

“Nessun accordo con il PD e nessun inciucio” precisa il Leader della Lega, “ma è evidente che serve qualcuno alla guida del Paese che abbia le idee chiare”.

Pubblicità Pubblicità

Un Governo istituzionale per far fronte alla crescita zero del Paese, era un’idea della Lega nata ed esposta prima dell’emergenza Coronavirus che ora è stata rilanciata con maggiore enfasi.

Tant’è che ieri Salvini credendo fortemente nella sua idea, è salito al Quirinale per essere ricevuto dal Capo della Stato Mattarella esponendo le varie proposte del suo partito per far ripartire l’economia di un’Italia sempre più lenta