Equipe medica di prima qualità: Grazie al Trentino per aver salvato mia suocera

Spett.Le Direttore,

è passato un po’ di tempo, le cose si sono sistemate e la vita ha ripreso a scorrere con la normale consuetudine.

Scrivo per, e a nome di una signora, nel caso specifico di mia suocera, scrivo per rendere merito e ringraziare il sistema sanitario del Trentino.

Eravamo sul finire della bella stagione e l’occasione per venire in Trentino è stata per la “raccolta” delle mele, una specialità davvero ghiotta di quella bella Regione che è il Trentino.

Purtroppo non c’è stato molto tempo ne lo spirito per godere dello spettacolo che la natura offre, eravamo su a Bagni di Rabbi, quando un arresto cardiaco ha colpito mia suocera, già in quel frangente, davvero pochi istanti dopo l’accaduto, un medico, presumo fosse tale, se non addirittura un rianimatore, ha tenuto in vita questa donna, poi è arrivato l’elisoccorso con a bordo personale altamente qualificato che si è occupato di stabilizzarla, per poi consegnarla al reparto di rianimazione dell’Ospedale di Trento.

Pubblicità Pubblicità

Sono stati giorni lunghi da trascorrere, sempre supportati da un equipe medica di prima qualità, dotati di una gentilezza e comprensione fuori dal comune, dopo un paio di settimane mia suocera ha ripreso conoscenza ed è stata trasferita in reparto.

Anche in questo caso l’esperienza è stata eccezionale, garbo, competenza, disponibilità, attenzione alle persone, davvero una cosa che non mi sarei mai aspettato, il tutto sempre, che ci fosse un turno o l’altro, nulla cambiava.

Piano piano hanno rimesso in piedi questa donna di 86 anni, permettendomi di riportarla a casa e facendogli riprendere la vita che aveva fatto sempre fino tre mesi prima.

Non so che dire grazie, grazie per l’assistenza ricevuta, grazie per le parole usate, grazie per averci creduto, davvero grazie, il più grosso dei ringraziamenti va comunque al medico che senza esitare l’ha mantenuta attaccata alla vita, grazie al massaggio cardiaco, di lui non sappiamo il nome, ma uno noi glielo abbiamo dato “Angelo”.

Con infinita gratitudine

Valter Tardelli

Potete inviare le email al direttore da inserire nella rubrica «io la penso così» scrivendo a: redazione@lavocedeltrentino.it