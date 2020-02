BroomstickChallenge: la challenge delle scope in piedi da sole

Dopo il Coronavirus il web è stato preso d’assalto da migliaia di foto di scope che stanno in piedi da sole.

Di male in peggio: il web lo sa bene, l’essere umano sa essere davvero assurdo.

Dopo settimane in cui ci siamo ritrovati a convivere con il Covid-19, con il gel amuchina rivenduto a prezzi esorbitanti, con la paura costante, con i giornali che spesso esageravano, con i Social pieni zeppi di gente che si credeva più informata degli scienziati stessi e con i tutorial sul come lavarci le mani, da qualche giorno impazzano su internet tantissime foto di scope che stanno in piedi, in equilibrio, da sole.

Pubblicità Pubblicità

Scienza? Fenomeno raro? No, semplice bufala diventata poi virale.

Qualche giorno fa ha iniziato a circolare la notizia (poi smentita dalla NASA stessa) secondo cui la NASA avrebbe diramato un comunicato dove si diceva che il 10 febbraio 2020 le scope di tutto il mondo sarebbero rimaste in piedi senza alcun sostegno a causa della forza di gravità data dalla rotazione terrestre: evento talmente raro che sarebbe stato possibile replicarlo solo tra circa 3500 anni.

Così, dall’America all’Europa, in qualche settimana è arrivata la #BroomstickChallenge, una sfida che prevedeva appunto di mettere in piedi le proprie scope e di postarle poi sui Social Network.

La #BroomstickChallenge è poi diventata talmente virale che la NASA ha dovuto smentire per ben due volte la fake news che accompagnava questa simpatica Challenge.

We’re doing a clean sweep of the #BroomstickChallenge hoax. 🧹💨 Try it today, tomorrow, or even the next day — it’ll work every time. “It’s just physics.” https://t.co/vLzSkT8cia pic.twitter.com/ZLntfo7xTt — Johnson Space Center (@NASA_Johnson) February 11, 2020