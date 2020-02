Tom Cruise salterà le riprese di «Mission Impossible 7» anche a Roma a causa del coronavirus

La grande emergenza del coronavirus in Italia sta creando molti problemi anche all’attore Tom Cruise e alla produzione del film “Mission Impossible 7” che non ha potuto effettuare le riprese nella location di Venezia come previsto, e che in seguito ha bloccato l’inizio delle riprese italiane di “Lybra”, settimo capitolo della serie “Mission Impossible” scritto e diretto da Christopher McQuarrie.

La lavorazione si sarebbe dovuta svolgere prima a Venezia, dove la produzione è arrivata il 20 febbraio, e poi, a partire da metà marzo, a Roma per circa una quarantina di giorni, ma purtroppo al momento è tutto sospeso.

Perciò le riprese in Italia di “Mission Impossible 7” risultano rimandate per ora, e se la situazione nel nostro paese si normalizzerà in un arco di tempo non lungo il film verrà girato anche a Venezia e Roma, altrimenti la produzione non effettuerà più le riprese in Italia ma si sposterà altrove.

Secondo la produzione Paramount Tom Cruise attualmente è impegnato nelle riprese del film in giro per il mondo e non in Italia, poiché la storia, come da tradizione della serie, si svolge nei vari continenti del pianeta.

Infatti quello di girare per il mondo è una delle caratteristiche che contraddistingue da sempre la famosissima saga di Mission Impossible, che fin ora ha mostrato luoghi bellissimi di città come Vienna, Praga, Parigi, Marocco, Londra e Dubai.

Mission Impossible 7 uscirà al cinema nell’estate 2021 ed oltre a Tom Cruise che riprende il suo ruolo di Ethan Hunt vede nel cast Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham e Nicholas Hoult.