“Isolate CasaPound alle comunali”. Castaldini: “Ianeselli pensi a prendere le distanze dai suoi amici dei centri sociali”

“E niente, Franco Ianeselli se l’è presa. Dopo una mia dichiarazione di oggi sul Trentino dove semplicemente spiegavo come diverse forze politiche avessero chiesto un supporto da CasaPound, il candidato sindaco dei centri sociali ci ha tenuto a dire, in fretta e furia, che lui non vuole avere nulla a che fare con noi.

Non si preoccupi perché piuttosto che appoggiare una lista marcatamente di sinistra, che incontra come prima cosa l’Imam di Trento (quello vicino ai “ribelli” siriani, ovvero ai terroristi islamici) e la comunità cinese per esprimere vicinanza (quella che gli italiani si sognano) dopo lo scoppio del Coronavirus, probabilmente preferiremmo persino Andreatta“.

Sono queste le parole del coordinatore provinciale delle tartarughe frecciate Filippo Castaldini in risposta alla boutade da social dell’ex segretario della Cgil che in un post pubblicato sul suo profilo Facebook oggi dichiarava:

Continua Castaldini: “Invece di chiedere agli altri candidati di prendere le distanze (da cosa poi non si sa) perché non prende lui le distanze dai suoi amici dei centri sociali e della sinistra antagonista che anche questa notte hanno ben pensato di minacciare di morte sui muri della città il sottoscritto e che in questi anni hanno compiuto attentati dinamitardi che hanno ad esempio gravemente danneggiato per ben due volte la nostra sede locale? Sede che noi paghiamo, a differenza di qualcuno di sua conoscenza.

Io attendo una risposta, Franco“.