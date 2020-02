Folgaria, il vice-sindaco Gelmi Arcadio assolto. «Il fatto non sussiste»

Il 20 febbraio si è’ conclusa la vicenda giudiziaria che ha visto la sua genesi in una corposa denuncia a carico dell’ex vice-sindaco di Folgaria, supportata anche da presunte registrazioni ambientali a danno.

In realtà, una volta analizzate le dichiarazioni nella loro sostanza, sono stati portati elementi oggettivi e concreti, utili a dimostrare l’infondatezza dell’ipotesi di reato e di tutto quanto era stato lamentato.

Non vi era in primo luogo alcuna logica clientelare nella nomina dell’ingegner Falceri, professionista dalla competenza indubitabile, che prima dell’incarico non aveva mai conosciuto né il geom. Gelmi né l’arch. Forrer.

Non vi è stata, poi, alcuna pressione indebita: i presunti ostacoli, altro non si sono dimostrati essere che accertamenti edilizi doverosi (a seguito di denuncia di privati) che hanno comportato anche il riconoscimento dell’illeicità in sede amministrativa.

Non solo, quindi, non vi furono ostacoli ma, anzi, se quegli accertamenti non fossero stati disposti, gli amministratori avrebbero potuto rispondere di omissione di atti d’ufficio.

Infine, per un testimone sono state portate prove documentali, utili a dimostrare come non vi era mai stata alcuna autorizzazione per la realizzazione di una struttura, diversamente da quanto lo stesso aveva dichiarato.

La sentenza di assoluzione con formula piena perché “il fatto non sussiste” è stato il verdetto del Giudice Dieni, art. 530 comma 1 del cpp, accolta con sollievo da Gelmi e con viva la soddisfazione anche dai suoi legali, l’avvocato Mattia Alfano e Nicolas Pistollato del foro di Firenze, che con grande professionalità e competenza hanno portato alla verità e posto la parola fine ad una brutta vicenda.

“Il risultato processuale restituisce la dignità ad un politico onesto, che non solo si è sempre mosso nella legalità, ma anche nell’assoluta trasparenza, così come il suo ruolo e la sua etica gli imponeva. A questo punto attendiamo il deposito delle motivazioni per capire i prossimi passi”.