Criticità per le ricette dematerializzate

A causa di problemi al sistema informatico delle ricette dematerializzate a livello nazionale si stanno verificando disservizi per le prescrizioni elettroniche da ritirare in farmacia.

I tempi di ripristino del servizio non sono al momento noti e non dipendono dai sistemi informatici provinciali; i tecnici dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari sono comunque impegnati per ridurre al minimo le conseguenze del disservizio. Apss si scusa per i disagio causato ai cittadini e ai professionisti.

Trattandosi di un problema informatico a livello nazionale non ci saranno ovviamente conseguenze per i medici che non hanno potuto rilasciare le ricette in formato digitale.

