Coronavirus, l’invito del sindaco di Cles Ruggero Mucchi ai cittadini: «Agite in modo responsabile e attenetevi alle indicazioni ufficiali»

Il sindaco di Cles Ruggero Mucchi ha pubblicato un avviso sul sito istituzionale e sulla pagina Facebook del Comune per informare la popolazione che l’emergenza Coronavirus è di stretta pertinenza sanitaria ed è gestita direttamente dalla Presidenza della Provincia, dalla Protezione Civile e dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.

Rimane in capo al sindaco, quale responsabile della salute e sicurezza pubblica, la competenza sul territorio di applicare le misure emanate con specifiche ordinanze del presidente della Provincia Maurizio Fugatti, declinandole alle situazioni locali.

“L’Azienda Sanitaria ha completa autonomia di gestione delle proprie strutture e delle procedure di emergenza all’interno degli ospedali, compreso quello di Cles – scrive Mucchi nell’avviso –. In qualità di sindaco mi affido pienamente alla responsabilità e competenza dell’Azienda e del personale sanitario, che in questa fase stanno agendo in modo esemplare”.

“La cittadinanza agisca in modo responsabile e ordinato, attenendosi alle indicazioni ufficiali, facendo riferimento al sottoscritto in caso di necessità, evitando di divulgare notizie false che possano inquietare la popolazione, anche attraverso i social network – si legge ancora nell’avviso –. L’invito, quindi, è quello di non prendere iniziative personali e di consultare i siti dell’Azienda Provinciale per i Servizi sanitari, della Provincia Autonoma di Trento e del Comune di Cles per ottenere eventuali informazioni, confidando nella serietà e responsabilità di ognuno”.

