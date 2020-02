CoronaVirus: 17 morti e 650 contagiati. Aumentano le guarigioni

Angelo Borrelli dalla Protezione civile nella conferenza stampa di aggiornamento delle 18.30 per l’emergenza coronavirus in Italia ha confermato che i morti sono saliti a 17 e i contagiati sono 650 alcuni dei quali sono in quarantena a casa.

Dalla regione Lombardia giunge però notizia della guarigione di altre 3 persone che in totale diventano 45.

I 3 nuovi decessi sono in Lombardia, due pazienti di 88 anni e uno di 72, tutti e tre con un quadro sanitario già compromesso.

Migliorano le condizione del paziente Uno, il 38 enne ricoverato all’ospedale di Sacco.

Il contagio da coronavirus si allarga in Ue e colpisce Danimarca, Romania ed Estonia.

Primo caso in Puglia: scuole chiuse nel Tarantino. L’Oms: “I casi positivi si possono definire solo dopo la conferma dell’Istituto superiore della sanità (e sono 282 per ora)”.

L’allarme dell’ospedale di Cremona: “Non sappiamo più dove mettere i pazienti”. Israele respinge i passeggeri in viaggio dall’Italia.

I casi di coronavirus in Svizzera sono saliti a sei, tra i quali due bambini, in buone condizioni, di una famiglia italiana in vacanza in Engadina Alta (Grigioni) che sono in isolamento.

Le ultime due persone colpite sono un 26 enne residente nel canton Argovia e un 30 enne di Zurigo.

Il 30 enne si trovava a Milano una settimana fa. Il 26 enne residente nel canton Argovia aveva soggiornato a Verona circa una settimana fa