L’imprenditore Ivan Battan candidato sindaco di Ton

Classe 1969, residente a Masi di Vigo, ex consigliere comunale e assessore della Comunità della Val di Non: è questo l’identikit di Ivan Battan, candidato sindaco alle prossime elezioni comunali di Ton.

Sposato con Antonella e padre di due figlie, Jessica e Giada, il profilo di Ivan Battan è piuttosto conosciuto in tutta la Val di Non: è infatti imprenditore titolare dell’omonima ditta “Costruzioni Elettriche Battan Ivan”, che fa parte del consorzio Sicos di cui lo stesso Battan è presidente.

A Ton la maggioranza uscente, formata dalla lista civica “Voltiamo Pagina”, ha dunque deciso di rinnovare la propria proposta. L’attuale primo cittadino Angelo Fedrizzi non sarà capolista, anche se farà comunque parte del gruppo dei candidati consiglieri.

“Come gruppo abbiamo scelto di cambiare – spiega lo stesso Fedrizzi –. Io mi sono fatto l’esperienza da sindaco e ora sosterrò Ivan Battan, che mi ha dato una mano cinque anni fa. L’importante è continuare a lavorare per la gente. Al momento non so se ci saranno altre liste, ma sarebbe giusto che ci fossero per dare la parola ai cittadini e per scendere in campo e “combattere”. Stiamo già stilando il programma, che sarà una prosecuzione del lavoro portato avanti in questi cinque anni”.

Il 50enne Ivan Battan non è nuovo a ruoli amministrativi: è stato consigliere comunale a Ton dal 2005 al 2010 come capogruppo di maggioranza, ma anche assessore della Comunità di Valle dal 2010 al 2014 con competenze su agricoltura, sport e turismo.

Per quanto riguarda la lista, ancora aperta e in fase di ultimazione soprattutto per ciò che concerne le “quote rosa”, accanto a figure affermate e conosciute come l’assessore al turismo e all’agricoltura Orietta Viola e il consigliere Francesco Paternoster, ci saranno nomi nuovi e tanti giovani.

Della giunta attuale non hanno confermato la propria candidatura l’assessore alla cultura Tullia Baroletti, che dopo 15 anni di amministrazione ha deciso di lasciare spazio alle nuove leve, il vicesindaco Walter Eccher e l’assessore ai lavori pubblici Luca Endrizzi che, tra il nuovo lavoro come tecnico commerciale per la vendita di materiali edili alla Tuttedil Enderle e la famiglia, con la moglie Martina incinta del primo bimbo, rischia di avere troppo poco tempo da dedicare alla gestione della cosa pubblica.

Endrizzi ha comunque assicurato che sarà un pieno sostenitore della nuova lista e ha già dato la propria disponibilità a far parte delle commissioni, in particolare per quanto riguarda i lavori pubblici.

Da parte della maggioranza, quindi, le idee sembrano essere piuttosto chiare. La minoranza, invece, come intende muoversi? “Abbiamo tanta voglia di metterci in gioco, ma numeri un po’ carenti – rivela il capogruppo di “Rinnoviamo Ton Insieme” Franco Marcolla –. Stiamo facendo di tutto per portare avanti ciò che abbiamo fatto negli ultimi 10 anni, prima come maggioranza poi come minoranza, perché non ci sembra giusto abbandonare così. Posso dire che se ci sarà una lista sola scenderemo in campo in ogni modo”.