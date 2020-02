Le sconcertarti parole di Nicola Paoli e la replica di Claudio Cia

Il dottor Nicola Paoli rilascia ad un media delle sconcertanti dichiarazioni e scoppia il finimondo.

“Debbo constatare dal punto di vista medico che le regioni in cui sono scoppiati i casi sono il Veneto e la Lombardia; Non voglio dire che la Lega non sia organizzata dal punto di vista sanitario, ma sembrerebbe proprio così….. in Trentino ci siamo organizzati bene” – Cosi Paoli che è anche segretario regionale della Cisl Medici



Sulle dichiarazioni è intervenuto il segretario di Agire per il Trentino Claudio Cia che stigmatizza come mai di fronte ad un problema serissimo come la diffusione del Coronavirus un medico, anziché concentrarsi sugli aspetti sanitari, preferisce cimentarsi in un attacco politico e diretto ad un partito, la Lega e alla maggioranza di centrodestra che governa Veneto e Lombardia.

«Il dottor Paoli è un medico ed è il segretario regionale della Cisl medici. La sua professione e la sua carica sindacale dovrebbero indurlo a soppesare le parole ed evitare argomentazioni più consone al Bar Sport che ad un’intervista che dovrebbe informare i cittadini» – Esordisce Cia in una nota

E ancora: «Il buffo è che nella sua foga di voler strumentalizzare politicamente perfino il Coronavirus è caduto in una grossolana contraddizione: “in Trentino ci siamo organizzati bene, chi tornava dalla Cina è stato messo in isolamento prima a Sardagna e poi ancora più su in Bondone”. Ci siamo organizzati bene chi? Forse il dottor Paoli si è distratto, non si è accorto che al governo del Trentino la maggioranza è cambiata? Le disposizioni che ha elogiato chi le ha date? Forse troppo concentrato sulle prossime elezioni comunali, che lo toccano da vicino, non ha letto che proprio le regioni del Nord avevano chiesto da subito provvedimenti a salvaguardia della salute dei cittadini ad un Governo nazionale che, al contrario, esternava la consueta “serenità“».

Cia alla fine da un piccolo consiglio a Paoli: «non strumentalizzi politicamente problemi seri come quello che stiamo affrontando e, se proprio non ne può fare a meno, non lo faccia a nome della categoria che lei rappresenta sindacalmente. Non è serio».