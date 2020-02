Flavio Bertolini nominato dalla Giunta Provinciale nel Consiglio direttivo del Centro Studi Martino Martini

La Giunta Provinciale su proposta dell’assessore Mirko Bisesti, ha nominato il dott. Flavio Bertolini come membro del consiglio direttivo del Centro Studi Martino Martini.

L’incarico di 3 anni e scadrà il 31.12.2022, ed è un proseguimento dell’attività svolta nel triennio 2016 – 2019, in cui per il Centro Studi Martino Martini si sono avuti numerosi cambiamenti.

Il Centro Studi Martino Martini, dopo la sua fondazione nel 1997, per volontà del compianto professor Demarchi, ha svolto un’importante attività di ricerca acquisendo un patrimonio di relazioni che lo rendono interlocutore importante per chi ha intenzione di conoscere e sviluppare un’ esperienza di studi e di lavoro in Cina e in Asia.

Il dott. Bertolini, per la sua competenza professionale, in virtù delle 5 lauree all’Università di Trento, in particolare anche per l’ultimo lavoro di tesi sulla figura del gesuita trentino Martino Martini, è stato individuato come la persona giusta per fare da trade union tra l’ente pubblico e il sistema della ricerca e divulgazione che, tra i soci fondatori, è sostenuta in particolare dall’Universita di Trento.

Il primo appuntamento del board è già fissato per il 17 marzo 2017, momento in cui ci sarà l’incontro del Consiglio direttivo e del Comitato scientifico.

Il primo punto all’Ordine del giorno è quello dell’elezione del nuovo Presidente, dopo che il prof. Riccardo Zandonini, prorettore dell’Università di Trento, ha terminato il suo mandato per il pensionamento e l’abbandono dell’attività accademica.