David di Donatello 2020: comunicate le cinquine dei candidati. Parasite e Inverno già vincitori

Sono state svelate da poco le candidature più ambite per i David di Donatello che si terranno il 3 aprile (disponibili sulla Rai).

Nella giornata di mercoledì 18 febbraio sono stati distribuiti due premi per le categorie Miglior Film Straniero e Miglior Cortometraggio, vinti rispettivamente dall’ormai famosissimo Parasite e da Inverno di Giulio Mastromauro.

Come annunciato sui social, la Giuria dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello ha terminato di votare per la categoria film straniero il giorno prima della Notte degli Oscar.

Pubblicità Pubblicità

Una previsione sicuramente corretta, quella dell’Accademia, ma che forse rende ancora più ovvia la scelta di cospargere Bong Joon Ho di statuette di ogni tipo. Prima volta, anche in Italia, che la Corea del Sud si aggiudica l’ambito premio.

Le cinquine, che rappresentano i cinque candidati per le diverse categorie, sono state comunicate dalla presidentessa e direttrice artistica Pera Detassis, 21 saranno quindi i Premi da assegnare per le categorie film, regia, regista esordiente, sceneggiatura originale, sceneggiatura non originale, produttore, attrice protagonista, attore protagonista, attrice non protagonista, attore non protagonista, autore della fotografia, musicista, canzone originale, scenografo, costumista, truccatore, acconciatore, montatore, suono, effetti visivi VFX, documentario di lungometraggio.

Pubblicità Pubblicità

Si ricordano, oltre alle statuette dedicate ai film stranieri e ai corti, i premi assegnati dalla Giuria Giovani e i David Speciali.

L’Accademia si fonda su principi di amministrazione e trasparente ed anche da un punto di vista comunicativo si attiva per permettere ai cittadini di conoscere il regolamento e di rimanere aggiornati sull’andamento delle premiazioni. Come per gli Oscar, una delle regole principali riguarda le tempistiche: concorrono infatti i film usciti tra il primo gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019.

Le designazioni e le assegnazioni dei Premi David di Donatello sono decise dalla Giuria con voto personale e segreto. Una volta ottenute le cinquine “preferenziali” i giurati voteranno per l’assegnazione effettiva dei Premi.

Tra i favoriti di quest’anno Il Traditore di Marco Bellocchio (18 nomination), Il Primo Re di Matteo Rovere (15 nomination) e Pinocchio di Matteo Garrone (15 nomination).

La scorsa edizione Dogman, candidato 14 volte, ha conquistato il podio nella categoria miglior film. Sarebbe facile pensare ad una doppietta di Garrone, precedentemente giudicato anche miglior regista. E se nella scorsa edizione ha scosso i suoi spettatori con un lungometraggio del tutto particolare, quest’anno, con Pinocchio, gli ha colpiti con un diverso tipo di originalità (rientra infatti anche nella categoria “miglior sceneggiatura non originale”). Interessante, parlando sempre del lungometraggio tratto dalla storia di Collodi, la posizione di Roberto Benigni. L’attore passa dall’interpretazione del burattino di legno a quello del padre Geppetto.

Con il Traditore ci si torva invece in Sicilia all’ inizio anni ’80. La storia si basa su una guerra di Mafia scatenata dal commercio di eroina. Vede Totò Riina e i Corleonesi contro le vecchie famiglie. Con un cambio di scena l’autore porta tutti a Rio de Janeiro dove Tommaso Buscetta si sente sotto assedio. A Palermo sono infatti stati uccisi due dei suoi figli e suo fratello.

Catturato dalle forze dell’ordine si trova in una situazione del tutto diversa. Ad attenderlo per riportarlo su suolo italiano c’è Gianni De Gennaro, il più fedele collaboratore del Giudice Giovanni Falcone…

Con il Primo Re si ragiona invece in un’ottica di storicità diversa, forse parecchio ricercata per il panorama italiano. In quest’opera due fratelli sfideranno il volere degli dei fino a far nascere Roma. È la storia di un impero quindi, è la storia di un legame percepito su più fronti.

Da non sottovalutare poi, sempre nella cinquina Miglior film l’opera di Giovannesi La Paranza dei bambini. Questa volta viene raccontata una realtà cruda ed contemporanea. I protagonisti sono sei quindicenni che decidono di arricchirsi, viaggiano in scooter, giocano con le armi e si aggirano nel Rione Sanità. Credono di portare giustizia nel quartiere ma la vita non è semplice come credono. Anche qui, diversi sono gli spunti di riflessione che si possono trarre.

Altro candidato all’ambito premio, ultimo ma non per importanza, è il film di Pietro Marcello intitolato Martin Eden. Il protagonista è un marinaio di Napoli, coraggioso e vitale.

Un giorno salva un giovane di nome Arturo da un pestaggio e per questo viene accolto nella casa della famiglia agiata di lui. Qui ha la possibilità di conoscere Elena, sorella di Arturo.

La situazione prende una svolta del tutto particolare e, dopo questo incontro, lui decide di cambiare vita per diversi motivi. Ecco che tra i differenti temi rappresentati dal lungometraggio, che mostra e dimostra riferimenti all’opera letteraria a cui si ispira, emergono anche la visione dell’amore e della “scalata sociale”, così come quello della passione per la scrittura, della voglia di farcela in un mondo standardizzato.