Dalzocchio e Kaswalder contro Ghezzi: una sinistra trentina che ormai tocca il fondo

Appare alquanto inopportuna e sterile la polemica aperta oggi da Paolo Ghezzi consigliere provinciale di «Futura» che ha criticato il presidente del consiglio provinciale Walter Kaswalder che in una nota di convocazione ha usato solo «i consiglieri» tralasciando il femminile.

Ma la polemica lanciata con tanto di comunicato dove Ghezzi chiede come mai Kaswalder non ha usato anche la declinazione al femminile appare ancora più pleonastica vista la drammatica situazione creata dal coronavirus.

Uno stato di emergenza che al consigliere Ghezzi pare interessare poco visto l’impegno per cercare qualcosa di strumentale a tutti i costi per attaccare il centro destra.

Un autogol clamoroso che conferma l’incapacità di lanciare qualcosa di costruttivo per la nostra comunità da parte della sinistra trentina. La dimostrazione ancora una volta del festival del nulla.

A Ghezzi ha subito replicato lo stesso presidente del consiglio: «In una nota diffusa oggi pomeriggio alla stampa – si legge nella nota di Kaswalder – il consigliere Paolo Ghezzi disquisisce tra le righe della circolare dal sottoscritto inviata all’indirizzo dei componenti l’assemblea legislativa provinciale. L’illazione è che il mio richiamo a un comportamento decoroso di tutti nelle proprie esternazioni, con ovvio e particolare riferimento all’agitata sfera del social network, riguardasse solo i consiglieri e non le consigliere. Credo sia del tutto superfluo, ma visto questo rilievo mi vedo costretto a ricordare che il plurale al maschile si deve sempre intendere – salvo specificazioni – come riferito a entrambi i generi. Spiace constatare come il consigliere Ghezzi sia solito cercare banali pretesti per accendere la miccia di minuscole polemiche, senza respiro e senza costrutto».

A distanza di pochi minuti arriva anche la replica di Mara Dalzocchio: «Mi pare assurdo che il Collega Paolo Ghezzi si soffermi su questi problemi. Nel corso di una situazione delicata quale quella del coronavirus e delle conseguenze che questo virus sta causando all’economia del Trentino, Ghezzi è impegnato a combattere contro l’uso “corretto” della lingua italiana. Questioni futili e vuote come queste dimostrano ancora una volta come il centrosinistra – e in particolar modo una certa sinistra – sia a corto di argomenti seri. Tali dichiarazioni non meritano altre risposte».

