Cristo Re in lutto, è morto Rolando Pontalti

È morto stamane 26 febbraio 2020 alle ore 7.00 Rolando Pontalti. Aveva 71 anni.

I ricordi corrono veloci e nostalgici agli anni ’60 ’70 e ’80 agli albori del calcio trentino che si stava riorganizzando faticosamente dopo la guerra.

Rolando Pontalti era nato e vissuto nel quartiere di Cristo Re dov’era stato un vero protagonista del calcio «umano» di quegli anni.

Non era stato un grande giocatore ma la sua carriera da giovane allenatore aveva raggiunto ottimi livelli.

Lo chiamavano tutti per nome a tal punto che in molti probabilmente non hanno mai nemmeno conosciuto il cognome. Per tutti era «el Rolando»

Aveva allenato le squadre giovanili del Cristo Re, per poi passare alla Tridentina poi diventata Fornace, ed infine era approdato al calcio Trento.

Amava stare fra quelli che chiamava «i suoi ragazzi» che allenava scrupolosamente su tutti i campi di calcio della provincia con grande entusiasmo e forti motivazioni. A suo modo aveva anche cambiato il modo di allenare insegnando un calcio fatto di regole e valori ferrei che tutti dovevano seguire.

Burbero in campo ma giocherellone fuori era entrato nel cuore di tutti che hanno conservato di lui un grande ricordo. Sempre molto gentile, mascherava la sua timidezza con la sua voce alta e stridente che lo rendeva simpatico ed umano.

Persona a volte scomoda che non scendeva mai a compromessi odiava gli interessi e amava i giovani.

Un uomo che capiva di calcio, forse troppo per quei tempi, per questo spesso era rimasto un uomo solo al comando e quindi dal carattere solitario.

Con l’avvento del nuovo calcio alla fine degli anni ’80 piano piano era stato escluso da tutti anche per via del suo carattere al di fuori delle regole del sistema calcio.

Un personaggio che per il quartiere di Cristo Re era entrato nella leggenda e che con il cambio delle generazioni era stato dimenticato piano piano da tutti.

Non si vedeva più in giro da molti anni, costretto per una male invalidante a rimanere chiuso in casa.

Se ne va un pezzo del quartiere di Cristo Re, quello mai sopra le righe, quello simpatico e sorridente che ha aiutato la crescita dei giovani e dello sport in tutta la città di Trento.

Il funerale verrà celebrato sabato alle ore 11.00 nella chiesa del cimitero di Trento.