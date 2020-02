Coronavirus, Testor (Fi): «Sospendere tasse e mutui alle imprese»

C’è molta preoccupazione per la tenuta del tessuto economico in generale dopo lo scoppio dell’epidemia di coronaVirus.

Nonostante per ora in Trentino non si sia registrato nessun caso di CoronaVirus sono state molte le disdette nelle località turistiche. E per fortuna l’epidemia non si è diffusa in novembre, quindi all’inizio della stagione invernale.

I settori più a rischio sono soprattutto il commercio e il turismo.

Pubblicità Pubblicità

Ci sono innegabili nuovi rischi negativi per l’Italia come risultato dell’ondata di nuovi casi di contagio da coronavirus, ma i danni economici sono ancora difficili da valutare in questa fase.

Di sicuro è che la crescita dovrebbe essere leggermente inferiore nel primo semestre di quest’anno con un parziale rimbalzo nel secondo semestre.

Pubblicità Pubblicità

Sulla situazione e le possibili soluzioni la senatrice trentina Elena Testor propone una sorte di shock di fiducia per l’economia che potrebbe soffrire per le interruzioni della catena di approvvigionamento.

“Il Governo garantisca fondi di integrazione salariale per i dipendenti delle imprese turistiche e sospenda il pagamento di tasse, contributi e mutui prima che le cancellazioni costringano molte di loro a ridurre il personale o addirittura a chiudere l’attività a causa dell’emergenza legata al corona virus“. E’ la richiesta rivolta dalla senatrice di Forza Italia, Elena Testor, in un’interrogazione al ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri.

La senatrice azzurra ricorda “che l’allarme internazionale ha prodotto come conseguenza immediata una pioggia di disdette e annullamento di prenotazioni in strutture alberghiere e turistiche nel nostro Paese, danneggiando fortemente un settore che conta circa due milioni di lavoratori e un giro d’affari da 146 miliardi di euro e che patirà ripercussioni negative indipendentemente con un forte calo di presenze turistiche per tutto il 2020″.