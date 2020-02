CoronaVirus in Italia: salgono a 12 i morti e 400 i contagiati fra cui 6 minori

Sale a 12 il bilancio dei morti per CoronaVirus in Italia: l’ultima vittima è un uomo di 70 anni in Emilia-Romagna, cittadino lombardo, paziente con “importanti patologie pregresse“.

400 invece i contagiati in dieci regioni diverse.

258 in Lombardia, 71 in Veneto, 47 in Emilia Romagna, 11 in Liguria, 3 in Piemonte, Lazio e Sicilia, 2 in Toscana, e 1 nella Marche e in Alto Adige.

Sei minori sono risultati positivi al Coronavirus in Lombardia. La maggior parte legati alla cosiddetta zona rossa dove ora vige il divieto di ingresso e di uscita.

Si tratta di una bambina di 4 anni di Castiglione d’Adda ricoverata al San Matteo, di un 15 enne ricoverato a Seriate (Bergamo) e due ragazzini di 10 anni di Soresina (Cremona) e di San Rocco al porto (Lodi) già tornati a casa. Per il momento le condizioni dei ragazzi non destano preoccupazione.

Positivo nei giorni scorsi anche un 17enne della Valtellina che frequenta un istituto di Codogno e successivamente anche un suo compagno di scuola della provincia di Sondrio.

La buona notizia è che dopo il marito anche la moglie cinese ricoverata allo Spallanzani di Roma è guarita e sarà dimessa a breve.

Sono invece ancora gravi le condizioni del paziente uno, il 38 enne di Codogno ricoverato all’ospedale di Sacco. La moglie, anch’essa contagiata ha partorito oggi il bambino che risulta sano e non affetto dal virus.