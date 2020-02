Coronavirus: contagiata la prima bimba in Italia. Ha 4 anni

l Coronavirus colpisce i più piccoli.

Sempre a Castiglione d’Adda, paese dove è avvenuto il contagio del primo caso altoatesino e che insieme a Codogno si conferma il focolaio lombardo del virus, una bimba di 4 anni è risultata positiva al test.

Il contagio della piccola sarebbe avvenuto invece nell’ospedale di Codogno, negli stessi giorni in cui proprio nel nosocomio lombardo si trovava ricoverato il cosiddetto “paziente 1”.

Pubblicità Pubblicità

La bambina è isolata a casa nel paese nel basso lodigiano.

Ed è di 11 morti e 325 contagiati il bilancio attuale del virus che ha colpito in 9 regioni d’Italia: 45 casi con 2 morti in Veneto, 240 casi con 9 morti in Lombardia; 26 contagiati in Emilia Romagna; 3 nel Lazio, in Sicilia e in Piemonte, 2 in Liguria e Toscana, 1 in Trentino e 1 in Alto Adige.

Pubblicità Pubblicità

Anche nelle Marche, a Pesaro, c’è un sospetto caso in fase di verifica.