Centro Culturale d’Anaunia sempre più in crescita: presentate le attività per il 2020

Il Centro Culturale d’Anaunia – Casa de Gentili – di Sanzeno, ha reso noto le attività ed i progetti preventivati per il 2020.

Sarà un programma corposo e ricco di iniziative culturali, a partire dalla 3a edizione dell’evento espositivo ‘Ospiti d’onore a Palazzo’, la mostra di primavera dedicata quest’anno all’Imperatrice Elisabetta d’Austria (meglio nota con il nomignolo affettuoso “Sisi”, trasformato in “Sissi” dall’industria cinematografica), la cui figura verrà presentata tra storia e mito, attraverso l’esposizione di una selezione accurata di opere, oggetti e documenti riguardanti un indiscusso personaggio storico e, allo stesso tempo, mito letterario.

Si rinnova e continua il format ‘Musica e Letteratura in Val di Non’, nell’ambito del quale prosegue la rassegna ‘In Viaggio con…’, dedicata quest’anno all’Adelchi di Alessandro Manzoni.

Verranno riproposti pure gli ‘Itinerari Musicali d’Anaunia’, che animeranno e valorizzeranno siti e location dislocate nel territorio della valle.

Prevista anche una mostra sovracomunale, che si svilupperà attorno al tema dell’acqua, approfondendolo dal punto di vista artistico e oltre.

Da gennaio 2020, ai sei partner storici del Centro Culturale d’Anaunia, si è aggiunta la ‘Fondazione Cassa Rurale Val di Non’ con la quale verrà sviluppato e creato un progetto che esprimerà al meglio le potenzialità che la medesima Fondazione può avere anche nel settore culturale. L’adesione di questa importante e neonata istituzione avvalora la credibilità che nel corso degli anni si è conquistato il Centro Culturale d’Anaunia, in particolare le apprezzate modalità di condivisione e attuazione in rete di proposte culturali di spessore, realizzate presso la sede di Casa de Gentili a Sanzeno ed in altri paesi della valle.

La Fondazione, tramite il suo Presidente Dino Magnani ed i suoi collaboratori, ha dimostrato già ampiamente d’essere un partner sensibile, disponibile e proattivo nel proporre progetti culturali di qualità rivolti al territorio della Valle di Non e, in prospettiva futura, potrà assumere un ruolo sempre più da protagonista e divenire punto di riferimento per la cultura nella nostra valle, in sinergia con i partner storici del Centro, quali la Provincia Autonoma di Trento, la Comunità della Val di Non, il Comune di Sanzeno, il Consorzio B.I.M. dell’Adige, l’Associazione culturale G. B. Lampi e l’Azienda Per il Turismo Val di Non.

L‘Assessore alla Cultura della Comunità della Val di Non, Avv. Fabrizio Borzaga, commenta “L’auspicio che l’assessorato alla cultura della Comunità della Val di Non rivolge al territorio è che l’esempio della Fondazione Cassa Rurale Val di Non possa essere seguito anche da altri soggetti di natura pubblica ma anche privata”.