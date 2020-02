Una domenica sulla neve all’Alpe Lusia con le Sat di Denno e Val Cadino

Una giornata sulla neve nel comprensorio sciistico dell’Alpe Lusia, fra la Val di Fiemme e la Val di Fassa, insieme alle sezioni Sat di Denno e Val Cadino (Campodenno).

L’uscita è in programma domenica prossima, 1° marzo, e a organizzarla sono state le due sezioni Sat, la cui collaborazione dà spesso vita a escursioni o eventi interessanti.

Diverse sono le possibilità per passare una domenica in compagnia in ambiente invernale: sci in pista, escursioni di scialpinismo o ciaspole, oppure una divertente discesa sulla pista da slittino.

Pubblicità Pubblicità

Il ritrovo è fissato alle 7 al parcheggio della chiesa a Campodenno e alle 7.15 di fronte al bar Pez a Denno, con partenza in pullman.

Una volta arrivati al comprensorio sciistico dell’Alpe Lusia sarà possibile noleggiare l’attrezzatura e acquistare lo skipass. Qui ognuno potrà scegliere l’attività da svolgere nel corso della giornata (sci, slitta, ciaspole o sci d’alpinismo).

Pubblicità Pubblicità

Ci sarà la possibilità di pranzare al sacco o nei rifugi presenti in zona. Alle 16 ci sarà la partenza per il rientro in Val di Non.

La quota di partecipazione è di 15 euro per i soci e di 20 euro per i non soci, 10 euro per i bambini sotto i 14 anni comprensivi di viaggio in pullman.

Iscrizioni entro dopodomani, giovedì 27 febbraio. Se non si raggiunge il numero minimo di partecipanti, la gita verrà effettuata con mezzi propri.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Alessio (333.2363682), Giulio (346.8944027), Mauro (348.9059948) per la Sat Val Cadino; Lorenzo (328.2559109), Tullia (339.5632474), Lino (335.8219891) per la Sat di Denno; e-mail: info@satvalcadino.it.