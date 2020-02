«Se non mi dai qualcosa ti rovino la macchina»: Trento ostaggio di ricattatori e «parcheggiatori» abusivi

È una situazione che peggiora ogni giorno quella che colpisce i clienti e danneggia inevitabilmente anche il supermercato Lidl di via Brenneno.

Ormai da tempo un gruppo di persone senza tetto riconducibili ai paesi dell’est europeo stanno mettendo in scacco i clienti del supermercato con ricatti e minacce.

A rendere nota la cosa sono alcuni dipendenti del negozio sostenuti dalle testimonianze di chi in quel posto si è visto «rigare» la carrozzeria della macchina o distruggere gli specchietti retrovisori.

Pubblicità Pubblicità

Cappellini in testa, giubbotti imbottiti, capelli unti e sguardi minacciosi e inquietanti, questi sinistri personaggi si aggirano per tutte le ore del giorno nel parcheggio del supermercato, bevono e banchettano sotto gli occhi di tutti e indovinate dove buttano dopo i rifiuti e gli avanzi. (sotto le foto eloquenti scattate stamane)

Non sono nemmeno parcheggiatori abusivi, ormai hanno fatto uno scatto in avanti, perché fare fatica infatti nel dirigere, pur abusivamente, il traffico del parcheggio quando basta minacciare e ricattare chi il parcheggio lo frequenta.

E a nulla valgono gli avvertimenti dei cassieri o dei dipendenti della Lidl che vedono tutto quello che succede. Anzi, proprio ieri mattina uno di questi è stato pesantemente insultato e minacciato dai due che vedete nella foto, mentre alla cassa faceva il suo lavoro.

«Ti aspettiamo fuori se continui a rompere il c…..» – così hanno risposto al povero cassiere che gli ha intimato di non rovinare le macchine dei frequentatori del supermercato.

Loro attendono pazientemente la loro «preda» e quando arriva gli chiedono «qualcosa» per mangiare. Al rifiuto arrivano minacce, insulti e la promessa di rovinare la carrozzeria della macchina. C’è chi cede per paura e lascia qualcosa, e chi invece no. Gli ultimi all’uscita del negozio trovano portiere graffiate, ruote forate, o specchietti che penzolano all’esterno.

Ma nonostante questo loro sono li, e nessun fa nulla, questi non prendono nemmeno una multa per l’abbandono di rifiuti. Ma poi? dove la manderebbero la sanzione?

Negli ultimi anni, la polizia municipale ha, in questo senso, aumentato il numero di controlli e di accertamenti.

Ma le multe ai questi personaggi sono irrisorie e non contengono il fenomeno perché questi risultano spesso nullatenenti.

Per essere sicuro che la tua autovettura rimanga incolume dai vandalismi devi quindi pagare. Ma se paghi la prima volta è ancora peggio: infatti ti riconosco e dovrai versare l’obolo per sempre se no i danni saranno anche maggiori.

Purtroppo sono prese di mira quasi sempre le ragazze e gli anziani. E a nulla vale il rifiuto dicendo che magari non hai spiccioli. Loro ti seguono fin dentro negozio oppure attendono che il cassiere ti dia il resto alla fine della spesa. E allora sei con le spalle al muro e devi pagare.

Situazioni incresciose che obbligano spesso il cittadino a pagare per evitare problemi per paura dell’aggressività di questi stranieri che in taluni casi fanno davvero paura.

Resta sempre il solito problema delle lamentele fatte a voce oppure che finiscono come sfogo sui social e non denunciate alle forze di polizia. Ma anche se fosse fatta denuncia e richiesta d’intervento non cambierebbe in granchè. Questo loro lo sanno bene.