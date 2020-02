Rischio tragedia ieri sera: auto impazzita esce di strada in via Manzoni

Brutto incidente ieri sera in via Manzoni poco dopo il distributore all’altezza dell’incrocio con via san Martino.

Un’autovettura, poco dopo le 21.00, probabilmente per la forte velocità è sbandata paurosamente uscendo di strada.

Solo le fioriere a bordo della strada hanno fermato la corsa dell’auto impazzita evitando così che devastasse il Bar Adria.

Per fortuna in quel momento nessun pedone transitava nella zona se no poteva essere una strage.

Nella sua folle corsa il mezzo ha distrutto tutto ciò che si è trovato di fronte (foto)

In questo caso è andata bene a tutti, anche al conducente dell’auto che è uscito da solo dall’abitacolo ed è stato soccorso sul posto. Sono intervenute sue ambulanze del 118 e le forze dell’ordine che dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare le eventuali responsabilità.