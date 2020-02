Due risse ieri al carnevale di Salorno: due denunce e sei segnalazioni al commissariato del Governo

I Carabinieri della Stazione di Salorno, sono dovuti intervenire a più riprese in occasione dei festeggiamenti per il carnevale nella cittadina della bassa atesina.

In particolare in una occasione sono stati segnalati dei giovani, che in evidente stato di alterazione alcolica, si stavano accapigliando e discutevano per futili motivi in mezzo alla strada.

L’intervento dei militari ha scongiurato che i fatti potessero trascendere in qualcosa di più grave.

Nella circostanza però, oltre ad aver riportato la calma, i Carabinieri di Salorno hanno identificato le sei persone coinvolte (cinque uomini ed una donna tutti tra i 19 ed i 26 anni) che sono state sanzionate e segnalate al Commissariato del Governo di Bolzano per ubriachezza in pubblico in violazione dell’articolo 688 del codice penale.

In un’altra circostanza i Carabinieri sono intervenuti accertando come due cittadini stranieri di origine marocchina I.Q. di ventitré anni e A.E.K. di ventun anni, si sono resi responsabili di un aggressione nei confronti di un ventiseienne del posto.

A quest’ultimo è stata provocata una ferita al volto, medicata con prognosi di pochi giorni, e per tale motivo i due aggressori, sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Bolzano per i reati di lesioni personali e porto di armi od oggetti atti a offendere.