Coronavirus? Il Comune di Rovereto se ne frega. Questa sera spettacolo confermato al Zandonai.

Se non fosse una cosa seria ci sarebbe da ridere: l’Amministrazione Valduga si conferma davvero “sui generis”, capace di inventarsi qualsiasi cosa.

In piena emergenza coronavirus, tra centinaia di spettacoli, eventi, manifestazioni sportive, serate cancellate in tutta la provincia a titolo prudenziale, come consigliato dalla Provincia Autonoma di Trento, l’Amministrazione comunale di Rovereto decide di tirare dritto per la sua (incomprensibile) strada.

Questa sera, infatti, lo spettacolo Clown Time, in programma al teatro Zandonai alle ore 20.30, si terrà regolarmente.

Il Comune, infatti, ha trovato il modo di aggirare l’ordinanza del presidente Fugatti e lo spiega sul suo sito Internet ufficiale: “nel tardo pomeriggio di ieri era stata bloccata la prevendita online e nelle Casse Rurali, – si legge – ma lo spettacolo si farà ugualmente, con un massimo di 238 spettatori in quanto – come noto – l’ordinanza del Presidente della Provincia, emanata dalla PAT ieri 24 febbraio per motivi di sicurezza determina la superficie disponibile di un teatro in rapporto al pubblico. I metri quadrati a disposizione del pubblico dell’intera struttura sono infatti 500 e quindi la capienza ricalcolata sulla base dell’ordinanza della Provincia consente l’ingresso del numero indicato (238) evidentemente distribuito su tutta la struttura (platea, palchi e loggione)”.

Davvero una genialata, soprattutto in considerazione del fatto che il primo cittadino roveretano è pure un medico, quindi non dovrebbe essere proprio lui a cercare I cavilli per “aggirare” l’ordinanza della Provincia bensì a tutelare in tutti i modi possibili la salute dei suoi concittadini.

Evidentemente Valduga ed il suo staff considerano assolutamente esagerate le misure preventive e precauzionali predisposte dalla Provincia e fanno di testa loro, ricordando, infine, nel comunicato che “In apertura di serata le persone che si presenteranno in teatro verranno distribuite in modo da rispettare le indicazioni dell’ordinanza ovvero presenza di massimo una persona per due metri quadrati”.

Fantastico: un po’ di qui, un po’ di là…magari a ritmo di musica (rigorosamente prodotta da Riccardo Zandonai!).

Conta solo rispettare la forma e le prescrizioni dell’ordinanza, poi se il virus si aggirerà come un fantasma tra palchi e loggione dello storico teatro “Zandonai”non sembra essere un problema che assilla il dottor Valduga.

Vedremo quanti spettatori sfideranno la buona sorte per dar retta al sindaco-podestà ormai in scadenza di mandato.