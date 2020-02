Coronavirus: 11 vittime in Italia, morti quattro anziani nelle ultime ore. 322 i contagiati

Sono sinora 11 le vittime accertate per il coronavirus in Italia.

Le ultime quattro vittime sono un 84 enne di Nembro, in provincia di Bergamo, un uomo di 91 anno di San Fiorano, una donna di 83 anni di Codogno, entrambi in provincia di Lodi e una donna di 76 anni che era stata ricoverata in rianimazione a Treviso per complicanze respiratorie.

Secondo quanto riferito dal commissario straordinario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla protezione civile, sono 322 i contagiati in Italia, di cui tre in Sicilia. Sono stati riscontrati anche un caso in Toscana ed uno in Liguria e uno in provincia di Bolzano con altri due casi sospetti.

Pubblicità Pubblicità

C’è il primo caso di coronavirus a Barcellona: una donna italiana di 36 anni residente in Spagna. Era appena rientrata da un viaggio in Italia tra Bergamo e Milano.

E sono due italiani provenienti da Bergamo i contagiati registrati in Tirolo. Lo si apprende da fonti informate. Secondo diversi media, l’albergo di Innsbruck, dove lavora la donna, è stato messo in isolamento.

La coppia, attualmente in quarantena in un ospedale di Innsbruck, era arrivata in Tirolo in auto la settimana scorsa.

I Morti per CoronaVirus nel mondo stanno sfiorando quota 3.000. Solo oggi in Cina ci sono stati 69 morti.