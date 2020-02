Campodenno è un cantiere a cielo aperto: in corso opere per un milione e 250 mila euro

Un milione e 250 mila euro. A tanto ammontano le opere in corso a Campodenno: dalla somma urgenza per la frana in località Faè alla realizzazione dell’edificio che ospiterà degli importanti servizi pubblici, tra cui gli ambulatori medici, in piazza Santa Barbara a Campodenno, dal rifacimento delle reti di urbanizzazione e dell’illuminazione alla riqualificazione della caserma dei Vigili del Fuoco.

Gli interventi che l’amministrazione sta portando avanti su un po’ tutto il territorio comunale sono diversi e piuttosto importanti.

A causa delle abbondanti precipitazioni, lo scorso autunno era franato il versante a monte della strada provinciale 67 che da Lover porta a Campodenno, coinvolgendo anche la strada che dalla caserma dei Vigili del Fuoco conduce alla Madonnina, che aveva ceduto proprio per lo smottamento del terreno.

Il costo totale dei lavori, che dovrebbero concludersi entro un mese, è di 250 mila euro. In questo periodo è in corso l’installazione dei micropali per la base della terra armata, che servirà per ripristinare il versante franato.

Stanno procedendo in maniera spedita anche le opere per l’edificio che ospiterà nella nuova piazza Santa Barbara a Campodenno alcuni importanti servizi pubblici, tra cui gli ambulatori medici.

Sono state ultimate, infatti, le strutture portanti e, non appena sarà possibile togliere i puntelli che sostengono il solaio, verranno predisposti i tamponamenti perimetrali e le tramezze. Tra due mesi e mezzo circa i lavori, che avranno un costo di 330 mila euro, dovrebbero essere terminati.

Il rifacimento dell’illuminazione lungo via Belvedere, via del Giaz e parte di via Soì sempre a Campodenno, per un investimento totale di 120 mila euro, è praticamente ultimato. In tempi brevissimi verrà effettuato il collegamento.

Per quanto riguarda la frazione di Termon, invece, ha preso il via l’intervento da 200 mila euro per il rifacimento delle reti di urbanizzazione in via Castel La Santa.

“I lavori verranno realizzati nel più breve tempo possibile – sostiene il sindaco Daniele Biada –. Si spera che in un mesetto massimo saranno finiti”.

L’opera, oltre all’intervento per la regimazione delle acque bianche e al rifacimento dell’acquedotto potabile, prevede anche la predisposizione per l’illuminazione pubblica e la fibra ottica.

Sempre a Termon verrà riqualificata la parte verde sull’accesso principale del paese in via Santa Barbara.

Inizieranno poi a breve i lavori di riqualificazione della caserma dei Vigili del Fuoco, che ammontano a 350 mila euro.

È in corso di definizione da parte della Provincia, infine, la gara per la realizzazione del marciapiede lungo Corso Principale (opera da 926 mila euro), mentre entro l’anno sarà appaltato l’intervento da 150 mila euro per l’allargamento dell’incrocio sull’accesso a via Salvez.

“Da qualche anno Campodenno è un cantiere a cielo aperto – spiega il sindaco Daniele Biada –. Abbiamo agito soprattutto nel paese più grande, perché era quello che necessitava di maggiori interventi. Importante è stato il rifacimento delle reti di urbanizzazione e della pavimentazione, per una riqualificazione generale del centro storico. Tra le altre cose abbiamo provveduto anche alla messa in sicurezza della scuola e insieme alla scuola materna abbiamo realizzato l’aula per la psicomotricità”.

Il sindaco si dice contento degli interventi realizzati e di aver lavorato sì per l’immagine del Comune, ma anche e soprattutto per la sicurezza dei suoi cittadini. “Siamo soddisfatti dei finanziamenti ricevuti e di aver ottimizzato le risorse – rivela Biada in conclusione –. Con il marciapiede lungo Corso Principale andrà a ultimarsi una serie di interventi voluti e portati a termine per la sicurezza dei cittadini, oltre che per l’immagine del paese”.