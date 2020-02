Baracetti replica a Ianeselli: «Denoti una povertà di idee a fronte di una sovrabbondanza di ideologia»

Il candidato sindaco del centrodestra Alessandro Baracetti replica alle dichiarazione rilasciate oggi ad un quotidiano locale da Franco Ianeselli

Il candidato della sinistra trentina spiega che la «partita è fra la sinistra e la Lega» e che Baracetti non ha in mente una città accogliente

«Mi fanno sorridere le dichiarazioni del mio sfidante Ianeselli – esordisce Baracetti – forse si è lasciato prendere dal fervore della campagna elettorale o, forse, i suoi consulenti d’immagine questa volta lo hanno consigliato male. Mi sembra che si stia perdendo quello che deve essere il tema centrale del nostro agire: la città».

Pubblicità Pubblicità

Secondo il candidato sindaco del centrodestra la sinistra tenta di spostare il dibattito sul piano nazionale e sulla dialettica del “noi” contro “loro” «mi sembra che questo denoti una certa povertà di idee a fronte di una sovrabbondanza di ideologia» – incalza Baracetti

«Stiamo stilando un programma ricco di proposte per Trento – aggiunge il candidato della coalizione di centrodestra – con la collaborazione di tutta la mia coalizione, le cui linee guida sono sicurezza, opportunità di reddito, semplificazione burocratica, ecologia, cultura, welfare e internazionalizzazione. Per realizzare tutto questo intendo farmi portavoce delle esigenze delle persone e delle associazioni che incontro quotidianamente e ribadisco che, soprattutto a fronte della crescente insicurezza e delle sfide globali al nostro modo di vivere, le energie di tutti devono essere indirizzate a rilanciare Trento e a far recuperare alla nostra città il tempo e le occasioni di sviluppo perdute negli ultimi dieci anni».

E ancora: «Un’urbanistica settoriale, una mobilità difficile, attività culturali centrate sul consumo più che sulla produzione, lo scarso se non assente coinvolgimento delle professioni, un turismo e un ambiente e paesaggio urbani che possono crescere ancora molto sono il cuore dei miei valori, e la leva della quale mi servirò per ridare a Trento il ruolo di città capoluogo e leader tra le città del centro e nord europeo. Sono per questo molto preoccupato per i ripetuti episodi di violenza che stanno interessando il centro storico: lo spaccio è in molti punti della città una costante».

La visione di Baracetti e di tutta la coalizione è che «su sicurezza e libertà di movimento nella nostra città si debba dire la verità e non minimizzare, pena l’avvento di scenari peggiori. Per questo mi sento di dire che stanno altrove gli odiatori e i denigratori: messaggi di odio anche disegnati sui muri dei nostri edifici storici, sono l’espressione di una parte politica che si ritiene sempre e comunque superiore ed ha come bussola sempre e solamente l’ideologia. La mia coalizione è effettivamente diversa: a noi i fatti e la concretezza, a loro le parole. Trento deve e può fare meglio».