A Rovereto “Io non sono un gabbiano”, Oyes rilegge Checov mantenendone lo spirito

Arriva a Rovereto giovedì 27, all’auditorium Melotti, Io non sono un gabbiano, rielaborazione del Gabbiano di Cechov ad opera della compagnia Oyes, che produce. (Il centro santa Chiara conferma che lo spettacolo si terrà lo stesso nonostante le limitazioni per il coronaVirus)

La rivisitazione comincia subito, con il funerale dell’attrice Arkadina a sparigliare le carte. Io non sono un gabbiano è una drammaturgia collettiva, ossia il prodotto del lavoro di ciascun attore per dare voce al proprio personaggio, filtrato e armonizzato dal regista Stefano Cordella.

Le tematiche richiamano quelle del testo ottocentesco: lo scontro tra generazioni, il bisogno dell’individuo di essere riconosciuto e apprezzato.

Secondo le note di regia, “sembra che i personaggi di questa commedia facciano di tutto per non essere felici, come se ci fosse una inesorabile tensione al fallimento. I pochi che provano a togliersi la morte di dosso risultano patetici, ridicoli o si scoprono già morti.

Non sarà né il successo né l’illusione di una vita migliore a salvarli dalla melma in cui galleggiano.

Forse solo la consapevolezza, la capacità di sopportare una vita infelice, mettendo da parte quei sogni di gloria così tremendamente vivi in gioventù.

​Un quadro spietatamente tragicomico di una società devitalizzata senza azione e senza speranza”.

Già responsabili di una rielaborazione di Zio Vania, Oyes continua a lavorare sul drammaturgo russo per riproporlo in modo non pedissequo, per un teatro moderno che non scorda la sua storia.

Io non sono un gabbiano

produzione OYES

ideazione e regia Stefano Cordella

drammaturgia collettiva

con Daniele Crasti, Francesco Meola, Dario Merlini, Claudia Gambino, Dario Sansalone, Umberto Terruso, Camilla Violante Scheller, Fabio Zulli

disegno luci Giuliano Almerighi, Stefano Capra

sound design Gianluca Agostini

scene e costumi Stefania Coretti, Simone Pisani

assistente alla regia Noemi Radice

tecnico Lorenzo Crippa

organizzazione Valeria Brizzi, Carolina Pedrizzetti