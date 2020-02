Primo caso di Coronavirus a Bolzano

Un uomo risultato positivo al test dopo un primo negativo. Dopo la segnalazione in Trentino di queste ore, arriva quindi anche in Alto Adige arriva il primo caso accertato di Coronavirus. I dettagli saranno annunciati in una conferenza stampa indetta per le 20 nella sede dell’Agenzia per la protezione civile di Bolzano.

Alle 13 di oggi (24 febbraio) si è riunito presso la sede dell’Agenzia per la protezione civile il Centro operativo provinciale. All’ordine del giorno le misure da mettere in atto per minimizzare il rischio sanitario legato al cosiddetto Coronavirus

Raccomandazioni per le manifestazioni in luoghi chiusi. “Stiamo seguendo con tutte le nostre strutture l’evolversi della situazione a stretto contatto con le autorità nazionali. L’obiettivo primario – ha detto il presidente Kompatscher – è quello di tutelare la salute della popolazione e minimizzare ogni possibile rischio di infezione. Faccio appello a tutti di attenersi ai suggerimenti e alle raccomandazioni“.

