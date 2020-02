Presentato oggi a Rovereto il candidato a sindaco Andrea Zambelli

Si è tenuta oggi, presso il ristorante Tema a Rovereto, la Conferenza Stampa di presentazione del candidato a sindaco Zambelli Andrea della Coalizione del Cambiamento.

A sfidare il centrosinistra e l’attuale sindaco Valduga, quindi, sarà il quarantaquattrenne laureato in filosofia e già conosciuto nell’ambiente politico locale.

Hanno fatto fronte comune sostenitori e collaboratori che oggi hanno presentato una coalizione che definiscono compatta.

Tra i temi principali: oltre la sicurezza e mobilità, la riqualificazione del lavoro, la conciliazione dei tempi di lavoro e famiglia. Importante poi il concetto di speranza, un’emozione che molti giovani ora stanno perdendo e che è necessario riportare alla luce.

Apre quindi le presentazioni, in rappresentanza degli Autonomisti Popolari, Condini Michele il quale affronta tematiche particolarmente care alla città di rovereto e, soprattutto, molto attuali. Tra queste sanità e mobilità.

Il giovane Mirco Bisesti, segretario Lega Salvini, interviene spiegando l’importanza di sostenere un candidato come Zambelli: «il suo percorso è un percorso di più persone, è stato un cammino comune che ha visto diversi movimenti a sostegno della sua figura. Vogliamo puntare al futuro e crediamo che la figura di Andrea rappresenti un cambiamento sano e di competenza. Ci saranno uomini e donne che correranno non solo per la campagna ma soprattutto per il popolo».

Anche le parole del consigliere comunale Paolo Bergamo sono andate nella stessa direzione. Andrea sarà un sindaco meritevole, ha esordito. Ha poi spiegato come Rovereto debba crescere molto in particolare da un punto di vista economico.

Cristina Luizi, Fratelli d’Italia, ha posto il suo intervento in un’ottica di “fronte comune”. Ha infatti sottolineato l’importanza di mettere da parte personalismi e mantenere fede al programma esposto i cui punti principali riguardano proprio sicurezza, famiglia, giovani e lavoro.

Il consigliere Daniele Lanaro, che rappresenta l’Unione Civica Cambiamo Rovereto, ha invece parlato di territorialità. «Vorrei partire dai dati che vedono Trento dietro Bolzano sotto diversi punti di vista. È necessario trovare un nuovo paradigma di crescita per riscoprire la ricchezza».

Anche il consigliere comunale Andrea Luscia sostiene fermamente Zambelli. Afferma che quest’ultimo sia il candidato ideale ad amministrare la città e che sia in grado di dare una scossa all’amministrazione in virtù di un cambiamento sentito. «Il nome di Andrea sono convinto che sia una garanzia anche fuori dal contesto politico, siamo amici e so che è degno di fiducia».

Anche il consigliere comunale Parisi conferma il suo sostegno nei confronti del nuovo candidato e soprattutto, riporta l’attenzione sull’importanza di avere una coalizione a sostegno.

Parole di sostegno anche da un altro giovane, Luigi Tramonti (La Civica – Coordinatore di valle de La Civica per la Vallagarina). Il significato della loro presenza di coalizione, spiega, serve a dimostrare la loro volontà di cambiamento entrando in quindi in una fase di confronto e integrazione con le attività locali.

A questo punto le parole del candidato Zambelli:«Abbiamo un centro destra ampio e largo, unito. Ringrazio quindi i partiti nazionali Lega e Forza Italia per avere capito che Rovereto non è un campo di battaglia ma una città da valorizzare. Per me l’importante è mettersi in gioco per la comunità e sporcarmi le mani. Questa che si sta presentando è una alleanza che ha voglia di garantire un cambiamento tanto atteso».

Zambelli spiega poi che si è sentito in dovere di prendere in mano le redini della situazione, nonostante questo gli abbia sicuramente scombussolato i piani. «Di fronte a questa unità– continua- non ho potuto che guardare al futuro con entusiasmo. Mi chiedevo spesso cosa fosse Rovereto, cosa Rovereto potesse diventare e credo veramente che ci sia bisogno di ricostruire il senso di comunità. Perché bisogna affrontare i problemi e risolverli con l’orgoglio di essere roveretani».