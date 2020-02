Insufficienze a scuola? Recupera con Grandi Scuole

C’è un luogo, speciale, in cui la scuola è vista come un’opportunità unica di formazione e di crescita: è la sede di Grandi Scuole. Qui, i servizi sono tutti pensati a misura di studente, in tal modo i ragazzi possono recuperare insufficienze e anni scolastici persi affrontando gli studi con più entusiasmo e motivazione.

Il cuore dei servizi Grandi Scuole è rappresentato dai tutor, specializzati nelle singole materie ed esperti di apprendimento, che affiancano gli studenti nello studio e gli consentono di acquisire il metodo più efficace per migliorare i loro risultati, vivere la scuola più serenamente e recuperare le insufficienze.

Nelle aule Grandi Scuole si studia in piccoli gruppi e ogni singolo studente ha tutta l’attenzione che merita, proprio perché l’approccio è individuale e mirato sulle caratteristiche e le esigenze di ognuno, con un’assistenza specifica per ragazzi con disturbi dell’apprendimento. Prima di accedere al servizio lo studente riceve una valutazione del proprio metodo di studio e del modo in cui si approccia alle singole materie, per impostare un lavoro di recupero che sia il più possibile efficace e condiviso dallo studente.

Grandi Scuole è un punto di riferimento per recuperare le insufficienze e colmare eventuali lacune negli argomenti di studio, prima che possano inficiare la buona riuscita dell’anno scolastico. E se lo studente ne ha accumulate troppe? Grandi Scuole gli dà un’occasione imperdibile per non perdere l’anno scolastico, ma solo fino al 15 marzo. I servizi Grandi Scuole sono attivi in tutta Italia e per tutti gli indirizzi di studio: licei, istituti tecnici, istituti professionali.

Grandi Scuole non aiuta solo i ragazzi: gli adulti che non hanno conseguito il diploma ricevono il supporto giusto per recuperare il tempo perduto e diplomarsi nell’indirizzo di studi scelto, anche se sono impegnati in un’attività lavorativa, grazie agli orari flessibili e alle lezioni online. Per conoscere nel dettaglio i servizi Grandi Scuole clicca su www.grandiscuole.it o chiama la sede di Trento , in via Diaz 8, allo 0461.984149.