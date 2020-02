Il Trento cade in casa con il Lavis. Tanti fischi per la squadra di casa

Il Lavis espugna il Briamasco e condanna il Trento alla seconda sconfitta in casa. Erano circa tre mesi che il Trento non veniva sconfitto.

L’ultima volta fu il 24 novembre quando un gran gol del terzino classe ’02 De Nardi consegnò all’Arco i tre punti. Il giovane è stato acquistato nel mercato di gennaio dal Levico.

Il Trento si presenta all’appuntamento con tutti i titolari a disposizione, mentre il Lavis deve fare i conti con due assenze pesanti a centrocampo (Sissoko e Raffaelli) e Gorla in attacco. Nonostante ciò la squadra ospite ha sfoderato una prestazione tale da annullare completamente la prima squadra del girone.

Il Trento, come accade di solito, parte subito forte. Non passa nemmeno un minuto che Paoli manda Pietribiasi a tu per tu con il portiere ospite. Il pallonetto finisce però di poco alto sopra la traversa.

Il Trento rischia di farla grossa quando al decimo minuto la difesa combina un pasticcio e favorisce Donati, il cui tiro non trova lo specchio della porta. Il pasticcio viene presto ricambiato, quando poco più tardi è la difesa del Lavis a concedere a Sottovia il pallone del vantaggio. Anche il questo caso la conclusione finisce fuori.

Inizia il secondo tempo ma il Trento scompare dai radar. Al quarto minuto Della Valle salta tre avversari come birilli e infila il pallone nell’angolino basso. E’ un gran gol per il trequartista ex Rotaliana. Il Trento non reagisce e il Lavis continua a mantenere le redini del gioco.

L’allenatore Toccoli fa entrare Ferraglia e Comper al posto di Pettarin e Pietribasi ma le cose non cambiano. Alla mezz’ora da un calcio d’angolo di Loyola, Giovannini fa sponda per Canali che fa 2 a 0. I fischi travolgono la squadra di casa che non riesce in alcun modo a rendersi pericolosa. Da segnalare un tiro al volo di Comper, che però finisce fuori.

I tre attaccanti del Trento, incubo per qualsiasi squadra del girone, sono stati letteralmente annientati. Tutta la squadra è apparsa per la prima volta incapace di reagire ad una situazione di svantaggio. Il Lavis dal canto suo è arrivato al Briamasco e ha dettato le trame di gioco.

AC TRENTO ASD: Cazzaro, Paoli , Badjan (41°pt Bonini), Pettarin (27°st Ferraglia), Carella (42°st Battisti), Trainotti, Santuari G. (1°st Caporali), Fortunato, Sottovia, Pietribiasi (30°st Comper), Baido. All: Toccoli

US LAVIS: Nervo, Tomaselli, Giovannini, Caldato, Gretter, Coppi, Dalla Valle, Loyola, Canali (48°st Santuari L.), Donati (39°st Savoi), Amico (45°st Mosca). All: Bandera

Arbitro: Bazzo (BZ), Salerno/Frediani

Reti: 4°st Dalla Valle (L), 28°st Canali (L).

Ammoniti: Paoli e Fortunato (T), Dalla Valle (L)