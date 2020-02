CoronaVirus: Bilancio sale a 4 morti, 175 i contagiati

Secondo fonti ufficiali della Regione Lombardia un uomo di 84 anni di Bergamo, ricoverato all’ospedale “Papa Giovanni XXIII” della città lombarda per patologie pregresse, è morto per coronavirus.

Salgono così a quattro i decessi in Italia per il coronavirus: in tutti i casi si tratta di persone anziane con un quadro clinico generale compromesso in precedenza.

Ad ora i casi di contagio confermati sono 175 e sono stati rilevati in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Lazio e Veneto. 3 turisti di Soresina (Cremona) in vacanza in Trentino, a Fai della Paganella sono stati trovati positivi al Virus e sono stati subito trasportati all‘ospedale di Milano.

Per ora in Trentino non sono segnalati altri casi di coronaVirus.

Da ieri su disposizione di una circolare del ministero della Salute vengono sottoposti a tampone per la ricerca del coronavirus tutte le persone con sintomi «di malattia da sindrome simil influenzale e sindrome respiratoria acuta e casi sospetti di sindrome da coronavirus».

Il nostro Paese è così il terzo al mondo per numero di contagi, dopo Cina e Corea del Sud.