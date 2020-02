Coronavirus: annullati anche in Val di Non tutti gli eventi di Carnevale

Chiusura di asili, scuole e università prolungata per tutta la settimana appena iniziata e annullamento delle manifestazioni carnevalesche (sia al chiuso che all’aperto) previste per la giornata di domani, martedì 25 febbraio, in tutto il Trentino e quindi anche in Val di Non.

Oltre allo stop ai raggruppamenti di persone al chiuso dove sia presente più di una persona per due metri quadrati.

Sono queste le ultime decisioni che la giunta provinciale ha discusso e scelto di adottare in via precauzionale al termine di una riunione di aggiornamento svoltasi questa mattina.

Il provvedimento che interessa le scuole, non riguarda il personale docente, tecnico e amministrativo; salvo ulteriori comunicazioni, gli alunni rientreranno dunque nelle proprie aule lunedì prossimo, 2 marzo.

In questo momento in Trentino non risultano comunque problemi. Le strategie adottate puntano infatti a contenere il rischio sanitario connesso con l’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

NIENTE ALLARMISMI – A Campodenno il sindaco Daniele Biada, oltre a comunicare ai cittadini di essere in costante collegamento con le istituzioni sanitarie e che le misure adottate sono valide, facendo quindi presente alla popolazione di rispettare le ordinanze del presidente della Provincia Maurizio Fugatti, invita a mantenere la calma.

“Oggi il Dipartimento Protezione Civile ha inviato a tutti i Comuni il decalogo dettagliato contenente le buone norme di cautela per l’emergenza Covid19, con preghiera di estenderlo a tutta la popolazione – scrive il sindaco in un avviso pubblicato sul sito internet del Comune –. Cerchiamo di evitare di creare allarmismi, ma per precauzione vi chiedo di seguire le indicazioni fornite”.

SERVIZI LIMITATI IN BIBLIOTECA A CLES – La biblioteca comunale di Cles ha reso noto che per prevenzione e tutela della salute pubblica, e in attesa di nuove disposizioni da parte degli enti sovraordinati (Stato e Provincia), i servizi di biblioteca saranno garantiti ma con alcuni accorgimenti.

La restituzione di ogni materiale, ad esempio, avverrà solamente attraverso il box restituzione posto all’ingresso della biblioteca (disponibile 24 ore su 24), mentre non saranno attivi il servizio internet, il servizio quotidiani e riviste e il prestito occhiali da lettura.

Gli utenti, inoltre, non potranno accedere direttamente agli scaffali e ai documenti, ma potranno richiedere i materiali al personale operativo al bancone del piano terra.