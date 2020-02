Basta make-up: pelle impeccabile al naturale

Ogni donna sa che la fonte dell’eterna giovinezza non esiste e che, con il passare degli anni, la pelle tende ad invecchiare e a divenire vittima di diversi inestetismi, come nel caso delle rughe e delle macchie.

Ogni donna immagina tutti i giorni il sogno di una cute impeccabile, ma non è il trucco la soluzione più adatta.

Persino le star, che pure possono permettersi dei make up artist e delle cure molto costose, quando vengono paparazzate senza trucco mostrano non poche imperfezioni.

Eppure, come spesso accade nel mondo del beauty, esagerare non solo serve a poco, ma può anche produrre delle controindicazioni. Perché la pelle più bella è quella al naturale, ma con le dovute accortezze.

LA PELLE, L’ORGANO PIÙ ESTESO DEL NOSTRO CORPO – La cute rappresenta l’organo più esteso del nostro corpo e ha un ruolo a dir poco fondamentale per la nostra salute. Da un lato serve per proteggere gli organi interni dai traumi e dai microrganismi provenienti dall’esterno, dall’altro permette al nostro corpo di espellere le tossine, mantenendo uno stato di salute ideale.

Le funzioni appartenenti alla pelle sono tantissime: ad esempio regola la temperatura corporea, conserva l’energia e, appunto, funge da barriera protettiva, grazie ai suoi diversi strati. Come si legge nella sezione informativa di Nivea su come avere una pelle perfetta, bastano pochi passaggi e piccole accortezze quotidiane per riuscirci, come una corretta detersione e idratazione, ad esempio.

Grazie a questi step, possiamo ridare nuova vita alla nostra cute e farla sembrare immediatamente più sana e radiosa. Il tutto senza ricorrere al make up, che anzi, può far del male alla pelle, impedendole di respirare.

I SUGGERIMENTI PER AVERE UNA PELLE PERFETTA – Come possiamo riuscire a vantare una pelle perfetta, sin dalle prime ore del mattino? Ricordandoci la sera, che il trucco non è il suo miglior alleato.

In sintesi, prima di andare a dormire ogni donna dovrebbe struccarsi, perché in caso contrario i pori rimarranno tappati e la pelle non potrà rigenerarsi, dando vita alle irritazioni. In secondo luogo, si suggerisce di mantenerla costantemente idratata, bevendo molta acqua e usando dei prodotti appositi, ma delicati e rispettosi della cute.

Attenzione anche ai prodotti usati per lo scrub: questa operazione è essenziale per l’eliminazione delle cellule morte ma va affrontata con estrema delicatezza, per evitare di stressare la pelle e di infiammarla.

Inoltre, c’è un consiglio che si rivela molto prezioso: meglio fare attività fisica, perché quest’ultima migliora l’ossigenazione della pelle e favorisce l’espulsione delle tossine attraverso la sudorazione. Ci sono poi altre dritte molto utili, per avere una cute perfetta senza ricorrere al trucco: ad esempio si consiglia di dormire almeno 8 ore a notte, per consentire il turn-over cellulare e di abbandonare vizi come le sigarette e l’alcol, che causano l’aumento dei radicali liberi.