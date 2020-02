Povo torna nel mirino dei ladri

Per la quinta volta in poco più di un anno e per la seconda volta in due settimane i ladri sono ritornati a Povo.

Venerdì sera i malviventi hanno cercato di entrare in almeno due abitazioni, ma ne sono usciti a mani vuote.

Verso le 20 nella zona dell’ex lottizzazione Mattivi in via Salè è avvenuto il primo tentativo di furto. Un uomo ha saltato una recinzione alta un metro e mezzo, ma una volta nel cortile ha fatto scattare l’allarme.

I proprietari sono intervenuti battendo sui vetri con dei bastoni e il ladro è scappato via. Una Bmw di color grigio, molto sospetta, è stata vista fare retromarcia e darsi alla fuga.

Nel frattempo è stata chiamata anche la polizia. Al momento dell’arrivo in paese le Forze dell’ordine hanno notato un’ombra che è balzata giù dal balcone di una palazzina ed è fuggita nei campi. La palazzina si trova in vicinanza della prima casa scelta in precedenza dai ladri.

La zona è stata probabilmente studiata in modo accurato giorni prima per capire bene quali abitazioni colpire e per essere sicuri delle eventuali via di fuga.

Da una prima ricostruzione i ladri erano tre: uno alla guida della Bmw, il classico palo, e due che sono entrati all’interno delle abitazioni. Oramai però tutte le case sono fornite di allarmi e fotocamere.

L’ultima volta che via Salè era stata colpita dai furti risale a sole due settimane fa. Quel sabato pomeriggio i ladri avevano fatto visita a ben tre abitazioni e in tutti e tre i casi il colpo era stato messo a segno. Nel merito dell’ultimo raid i cittadini di Povo hanno denunciato la cosa sui social.