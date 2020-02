Dolomiti Energia Trentino, buona amichevole a Bolzano: 23 punti di Forray e vittoria contro Cantù nell’UNICEF Basket Day

Due formazioni rimaneggiate ma tanto entusiasmo e tanta passione al PalaResia: i bianconeri trovano ottima produzione offensiva dal Capitano e dai lunghi, tanto spazio anche ai giovani “under” Domenica 1 marzo si torna a fare sul serio con il match di campionato al PalaVerde di Treviso.

Di fronte ad un PalaResia affollato da 1.200 entusiasti appassionati di pallacanestro, l’UNICEF Basket Day organizzato da UNICEF Bolzano e da Bolzano Rosa Basket si è chiuso con l’amichevole tra Dolomiti Energia Trentino e S.Bernardo-Cinelandia Cantù: nella sfida tra due formazioni rimaneggiate e reduci da grossi carichi di lavoro, a spuntarla è stata la squadra bianconera, che si è imposta 84-62.

In una serata che ha visto protagonisti anche tanti giovani aquilotti (minuti importanti per Picarelli, Ladurner, Jovanovic e un assaggio di campo anche per il bolzanino “doc” Zancanaro), i ragazzi di coach Nicola Brienza sono usciti alla distanza, forti di una buona compattezza difensiva e bravi a sfruttare il vantaggio fisico in area con i propri lunghi.

Alla fine il miglior realizzatore è capitan Toto Forray, che firma 23 punti con 7 su 11 al tiro dal campo: ora per i bianconeri una domenica di riposo prima del percorso di avvicinamento al match di Treviso di domenica 1 marzo alle 20.45 (diretta RAI Sport + HD).

In un primo quarto dai bassi ritmi e dai tanti errori da una parte e dall’altra è Cantù a prendere il primo mini-vantaggio: le due squadre impiegano parecchi minuti a togliersi di dosso la ruggine della lunga pausa e dei carichi di lavoro degli ultimi giorni, ma dopo l’11-12 in favore dei lombardi dopo i primi 10′ è l’Aquila a “sciogliersi” per prima. Sono tre triple quasi consecutive di Blackmon (11 punti a metà partita) a scavare il primo solco, poi ci pensa il “duetto” Kelly-Pascolo a far chiudere forte il primo tempo a Trento (40-32).

L’allungo decisivo però arriva nel terzo quarto: Knox, Kelly e Pascolo continuano a fare la voce grossa sotto canestro, e alla festa in attacco si uniscono anche Craft, Forray e un ottimo Ladurner per trascinare l’Aquila al massimo vantaggio in chiusura di terzo quarto (62-42). Da quel momento per i bianconeri è accademia, e c’è spazio anche per vedere il campo il bolzanino Nicholas Zancanaro, inserito nei giorni scorsi nel miglior quintetto di atleti/studenti alla Next Gen Cup.

Dolomiti Energia Trentino: Kelly 11 (3/4, 1/1), Blackmon 13 (1/3, 3/6), Craft 4 (2/4), Jovanovic, Pascolo 11 (4/7, 1/3), Forray 23 (5/10, 2/3), Knox 9 (3/5, 1/2), Ladurner 9 (3/6, 1/1), Zancanaro, Picarelli 4 (0/2, 1/4). Coach Brienza.

S.Bernardo-Cinelandia Cantù: Young 14 (2/4, 2/6), Procida 14 (4/5, 1/6), Sacripanti ne, La Torre (0/1), Hayes 12 (6/10), Boev ne, Burnell 11 (4/9, 1/2), Baparapè (9/2, 0/1), Simioni 10 (2/2, 2/5), Quarta. Coach Pancotto.