Coronavirus: salgono a 82 i contagiati in Italia. Siamo il paese occidentale più colpito al mondo

Sono saliti a 82 i contagi totali in Italia, che sono in continuo aggiornamento. Siamo il paese occidentale più colpito del mondo.

Ci sono anche due decessi (uno in Veneto e uno in Lombardia) e la persona guarita (dimessa ieri dallo Spallanzani di Roma).

Mentre si registrano i primi casi a Torino, Milano in Emilia Romagna e in Lazio si è scoperto che il presunto paziente zero non è mai stato infettato.

Quindi ad oggi non si sa chi è il paziente zero.

Per arginare l’emergenza coronavirus e correre ai ripari il governo ha emesso un decreto legge che impedisce di entrare o uscire dagli 11 comuni focolaio, dove sono sospese tutte le attività lavorative e scolastiche.

La donna morta in casa a Casalpusterlengo risulta la seconda vittima italiana infetta da coronavirus. Questo il risultato del test postmortem, sebbene non sia chiaro se sia stata l’infezione a causare il decesso, dovuto a un infarto. L’anziana era la madre di un amico del trentottenne di Codogno, primo contagiato in Lombardia.

La prima vittima del coronavirus in Italia è uno dei due anziani risultati positivi in Veneto a Vo’ Euganeo. L’uomo aveva 78 anni ed è deceduto nell’ospedale di Monselice.

In Veneto un residente di Mira è in gravi condizioni. Sono in corso controlli sulla piccola comunità cinese di Vo’ Euganeo: alcuni suoi membri frequentavano lo stesso bar dei due anziani contagiati.

Il primo dei contagiati, il 38 enne di Codogno, ​resta in prognosi riservata e le sue condizioni sarebbero gravi. Tra gli altri infettati anche sua moglie incinta di 8 mesi e cinque operatori sanitari. In quarantena alla Cecchignola i crocieristi della Diamond Princess.

I Comuni interessati sono isolati. Scuole e uffici rimangono chiusi e gli abitanti sono invitati a restare a casa. I treni hanno smesso di fermarsi nelle stazioni di Codogno, Casalpusterlengo e Castiglione d’Adda.

Le persone contagiate per ora sono situate in 5 Regioni: 57 di loro sono in Lombardia, 17 in Veneto, 2 in Emilia Romagna, 2 nel Lazio e 1 in Piemonte.

Ad ora sono 33 le persone ricoverate con sintomi, di cui 18 in terapia intensiva, 11 invece sono in isolamento domiciliare. Due i deceduti, mentre una persona è stata dimessa allo Spallanzani.

Il Friuli Venezia Giulia ha decretato lo stato di emergenza fino al 30 di luglio 2020. In Trentino sospese tutte le manifestazioni, chiusa l’università, le scuole ed i nidi.

A Bolzano a scopo precauzionale 3 pazienti sono attualmente in corso indagini di laboratorio presso l’Ospedale di Bolzano per verificare una possibile infezione da Coronavirus.