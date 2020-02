CoronaVirus: chiuso lo stabilimento della Armani a Mattarello

La Milano Fashion Week chiude in stato di emergenza, causa allarme Corona Virus in Lombardia.

Lo ha deciso per primo Giorgio Armani, che “visti i recenti sviluppi del coronavirus in Italia” fa sfilare la sua collezione autunno inverno 2020/2021 a porte chiuse sul sito Armani.com, si legge nella nota diramata nottetempo dalla casa di moda.

La scelta ricade anche sulla nostra provincia.

In via precauzionale infatti la Armani ha deciso di tenere chiusi gli stabilimenti del Nord Italia, compreso il centro moda di Mattarello, per intensificare il servizio di disinfestazione degli ambienti di lavoro.

Tutti i dipendenti saranno considerati in permesso retribuito: 5 mila persone coinvolte a livello nazionale, 150 a Trento.

E le ordinanze emesse dalle Regioni interessate dall’escalation di contagi nel Nord Italia impongono la sospensione delle attività lavorative per le imprese anche al di fuori di queste aree.

Le aziende interessate dalle limitazioni potranno far ricorso agli ammortizzatori sociali.

Confindustria sta verificando con quale modalità possano fare ricorso a specifici misure le imprese dei Comuni non oggetto di provvedimenti che decidessero di adottare iniziative in autonomia, come la Armani.

Per domani è fissato un incontro con il presidente Fugatti per analizzare la situazione, intanto è stata rinviata l’edizione 2020 di Connext prevista la prossima settimana a Milano.

Domani ci sarà anche l’incontro fra la Federazione Trentina della Cooperazione e i rappresentanti delle residenze sanitarie assistenziali convocato dall’Azienda per i servizi sanitari. In tale occasione proporrà di agire come punto informativo unico per l’ambito delle cooperative in generale.

La Federazione sta approfondendo inoltre gli aspetti amministrativi di gestione del personale che possono derivare dalla particolare situazione in essere (chiusura servizi, assenze). Il riferimento è in capo al direttore generale Ceschi e, su indicazione del Collegio sindacale, ad Italo Monfredini.