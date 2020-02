Coronavirus, calcio Serie A: rinviate 3 partite.

Lo sport si ferma nelle regioni Lombardia e Veneto per il Coronavirus.

L’annuncio del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora al termine del Consiglio dei Ministri.

La lettera inviata dal ministro al presidente del Coni Giovanni Malagò chiede “di farsi interprete presso tutti i competenti organismi sportivi di sospendere tutte le manifestazioni sportive di ogni grado e disciplina previste nelle Regioni Lombardia e Veneto per la giornata di domenica 23 febbraio.”

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte aggiunge al termine del simposio: “Mi dispiace per gli appassionati di calcio ed altri sport che avevano in programma di andare ad assistere alle partite in calendario ma dovranno aspettare quando verranno fissati i recuperi, io stesso sono sportivo e seguo le partite quando ne ho la possibilità ma i cittadini sono responsabili”.

Quindi dopo i rinvii di partite di Lega Pro e Serie B, oggi lo stop colpisce anche la massima serie.

Il programma di Serie A è dimezzato. Nella giornata di oggi, 23 febbraio, si giocano allo stadio Luigi Ferraris Genoa-Lazio (ore 12.30), allo stadio olimpico Grande Torino il match Torino-Parma (ore 15.00) e allo stadio Olimpico della capitale Roma- Lecce (ore 20.45).

Le partite rinviate sono Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari.

Il comunicato dell’Inter riporta: “La partita serie A Inter-Sampdoria, prevista per domenica 23 febbraio ore 20.45 e valida per la 25esima giornata, viene rinviata a data da destinarsi.”

Le altre principali gare annullate, in serie C, sono: FeralpìSalò-Carpi, Piacenza Sambenedettese, Arzignano Valchiampo-Padova e Lecco-Pro Patria; infine, per il calcio femminile (Serie A) Milan-Fiorentina.

Anche nel volley (Serie A femminile) saranno posticipate Millenium Brescia-Wealth Planet e Busto Arsizio-Bergamo.

Anche Beppe Sala, sindaco di Milano, posta sul suo profilo Facebook il seguente post: “Dal Consiglio dei Ministri riceviamo alcune istruzioni relative a misure da applicare nel Comune di Milano. In particolare si sospendono le lezioni nelle Università, mentre per le scuole il Ministero competente non ha disposto misure restrittive se non la sospensione delle gite scolastiche. La partita Inter-Sampdoria verrà rinviata, così come tutti gli altri eventi sportivi programmati. Domani mattina in Prefettura rifaremo il punto.”

Emanuele Perego www.emanueleperego.it www.perego1963.it