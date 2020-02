Caro Ianeselli col buonismo e il politicamente corretto non si combattono le emergenze

Pare che la sinistra ha ancora voglia di scherzare sulle conseguenze del coronavirus.

Così dopo aver privilegiato il politicamente corretto e contestato le iniziative di prevenzione marchiandole come razziste, il governo giallorosso ci ha regalato il record mondiale dei contagi negli stati occidentali

Nel teatrino della totale irresponsabilità ha recitato anche il candidato sindaco Ianeselli con tanto di pranzo al ristorante cinese ed altrettanto ha fatto una delegazione di personale dell’Azienda Sanitaria.

Il problema di fondo era solidarizzare con le comunità cinesi, contro le richieste di prevenzione sanitaria fatte dai governatori della Lega poi prese ad esempio dal governo.

Quella del CoronaVirus è la più grande emergenza sanitaria italiana degli ultimi secoli.

Del virus tutt’ora non si sa nulla, non si è ancora scoperto il vaccino e non si sa nemmeno se può essere diffuso attraverso le superfici degli oggetti.

Per questo sarebbe stato decisamente opportuno andarci cauti.

La cosa che ancora non si riesce a capire è come mai l’80% dei contagiati guarisce dopo pochi giorni, mentre un 20% entra in coma.

In questo caso Franco Ianeselli ha dimostrato poca responsabilità seguendo la sua ideologia invece che pensare al bene della comunità.

Fiondandosi alla velocità della luce in un ristorante cinese per dimostrare la propria solidarietà, ha dato dimostrazione di quella superficialità e assenza di obiettività nel giudizio che invece dovrebbe essere caratteristica di un sindaco.

Di ieri la nota stampa diffusa dal suo stesso sindacato – la Cgil – dove si dichiara disponibile a collaborare a tutte le forme di prevenzione attuabili nei luoghi di lavoro, compresa anche la quarantena, a patto che siano attivati gli ammortizzatori sociali per gestire l’emergenza.

Ma come non doveva essere un’invenzione dei biechi leghisti? E’ vero che il problema non sono solo i cinesi, ma lo sono anche gli italiani che rientrano da viaggi di lavoro e studio dalla Cina, ma se si fosse fatta prevenzione invece di irridere e insultare chi la voleva fare, forse poteva andare diversamente.

Col buonismo e il politicamente corretto, non si combattono le emergenze. Come con le manifestazioni di irresponsabilità non si diventa sindaci.