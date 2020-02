Trento: code per il casting del film «Diario di Spezie»

Il casting cercava uomini e donne, meglio se dall’aspetto nordico, fra i 18 ed i 75 anni, per girare un nuovo film in Trentino.

Il titolo del film è «Diario di spezie» ed è realizzato da Film Commission e verrà girato a Marzo in Trentino fra Trento e la Valsugana

Il casting era previsto per ieri, venerdì 21 febbraio 2020 dalle 15 alle 18.45 presso gli ufficio della di Trento in via Zanella 10/2.

L’annuncio spiegava: «Cerchiamo uomini e donne età 18-75 (no minori!) solo residenti in Trentino; occorre presentarsi tassativamente muniti di copia della carta d’identità, copia del codice fiscale e copia del codice iban (non sarà possibile fare fotocopie da noi). Rivolto anche alle persone già presenti nel nostro database».

I trentini non hanno fatto mancare il loro appoggio e si sono messi i fila per entrate a fare i provini.

Oltre 600 le persone in fila, per tentare di diventare celebri magari per un solo minuto.

Alla fine gli organizzatori hanno dovuto chiudere le porte, infatti non si attendevano un flusso del genere.

La storia del film parla di un «oscuro legame hce unisce Luca Trevisan, cuoco famoso, esperto di spezie, e Andreas Dürren-Fischer, celebre restauratore di quadri fiamminghi? Luca e Andreas appartengono a due mondi diversi, l’arte e la cucina, e hanno due caratteri opposti: tanto timido e impacciato il primo, quanto sicuro di sé e mondano il secondo.

E tuttavia, quando Luca conosce Andreas pensa sia arrivato finalmente il momento per dare una svolta alla propria carriera. L’invito del restauratore a seguirlo in un breve giro di incontri professionali in Germania gli offrirebbe, infatti, l’occasione di trovare nuovi clienti e abbandonare il ristorante di provincia che gli garantisce una vita tranquilla, ma che lo costringe anche a sacrificare le sue più alte ambizioni professionali.

Nonostante le resistenze della moglie, Luca accetta la proposta, ma non sospetta che dietro l’affabilità del restauratore si nascondano segreti inconfessabili e un passato impossibile da dimenticare.

In viaggio con Andreas fra i fitti boschi della Germania e le montagne dell’Austria (e ovviamente del Trentino), Luca verrà trascinato in un gorgo che minaccia di distruggere ogni sua certezza obbligandolo a compiere scelte atroci. Unico appiglio per mantenere la lucidità, il diario dove da anni annota osservazioni sulle spezie e sulla preparazione delle ricette.

Ma c’è un uomo che segue Luca e Andreas da lontano: un ispettore “a caccia di fantasmi”, in lotta da anni con un complicato caso internazionale e che, per uno strano gioco d’incastri, sarà forse l’unica persona in grado di salvare Luca…».