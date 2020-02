Presentato a Trento il candidato sindaco del centrodestra: «Il nostro obiettivo? Uniti per portare il cambiamento a Trento»

Il centro destra ha scelto il Duomo, piazza storica e da sempre cuore pulsante di Trento, per presentare il suo candidato sindaco Alessandro Barecetti.

La meravigliosa cornice soleggiante di stamane ha fatto da sfondo ad una frizzante presentazione di un centro destra unito e pronto ad iniziare la madre di tutte le campagne elettorali, quella per la conquista dell’ultimo baluardo rimasto al centro sinistra: Il capoluogo di provincia, la città più importante. Trento.

Presenti oltre 250 persone attente ai messaggi dei leader del partiti che compongono la coalizione di centro destra autonomista che hanno applaudito fragorosamente gli interventi di tutti.

“Oggi per me è una giornata importante- ha esordito Alessandro Baracetti, il candidato sindaco -, abbiamo costruito una squadra unita, animata da un sentimento comune che quello di lavorare assieme per dare a Trento l’opportunità di poter essere migliore. Tutti giorni continuo a parlare con le persone, a scambiare idee e a raccogliere le emozioni che voglio fare mie per poter dare a Trento un futuro migliore”.

“I cittadini di Trento non devono più accontentarsi – ha spiegato parlando dei punti del programma -, e devono essere più ambiziosi. Il miglioramento passa per il cambiamento, ognuno di noi può diventare protagonista del cambiamento, io ci credo. Inizio questa avventura con tanto entusiasmo, ci metterò tutto il mio impegno per dare vita a questo cambiamento. Trento purtroppo negli ultimi anni si è assopita, L’immobilismo è diventato la linea guida di questa amministrazione, che si è adagiata senza rinvigorire alcunché della città. Io voglio destare la città di Trento la voglio rivitalizzare. “

Voglio dare voce a tutta quella società silente ed operosa, che ha virtù e qualità che meritano di essere rivitalizzate e impiegate per il benessere di tutti. Trento deve ripartire, deve ritornare ad essere snodo di relazioni locali, nazionali ed internazionali. Deve tornare ad essere una meta ambita per il turismo, per la cultura, per i giovani, accogliente per coloro che vi vivono e per quelli che la visitano. Lo sguardo che io ho della città è proiettato a lungo nel tempo, non solo per 5 o 10 anni”.

“La Trento del futuro deve essere internazionale, ecologica, sicura, familiare per i cittadini, amica per le imprese e la ricerca, sensibile alla cultura, vicina agli anziani, stimolante per i giovani e capace di garantire dei servizi di primo ordine, ma soprattutto bella e confortevole. Chiedo a tutti i cittadini di dare coraggio e fiducia a questo progetto di dare a Trento un forte rinnovamento”.

Numerose le liste di partito che hanno deciso di sostenere Baracetti come candidato Sindaco.

La prima a prendere la parola è stata Barbara Balsamo, di Autonomisti Popolari: “Noi come Autonomisti siamo pronti per la campagna elettorale – ha detto -, con il candidato Sindaco ci siamo incontrati confrontati sul programma. Lavoreremo insieme con la coalizione per un progetto comune che ha come fondamento il cambiamento”.

Successivamente a prendere la parola è stato l’assessore provinciale leghista Mirko Bisesti, che ha voluto sottolineare come la scelta del candidato sia stata presa all’unanimità dei partiti: “Abbiamo incontrato tanta gente per la città e i quartieri, siamo una squadra che lavora per il bene della città e dei suoi abitanti.

Non ho nessun dubbio sul fatto che Baracetti sia il candidato giusto,la scelta è stata ponderata a lungo ed è riuscita a mettere d’accordo tutti e le liste e i partiti che compongono la coalizione”.

“Sarà una vera sfida, all’insegna delle competenze e della progettualità. Abbiamo incontrato nei giorni scorsi tantissimi cittadini convinti delle nostre idee e d’accordo con i nostri valori, ce la metteremo tutta per far si che Trento possa splendere nuovamente”.

Ha poi esordito Claudio Cia, di Agire per il Trentino: “Siamo i primi a presentare alla città un candidato Sindaco, ognuno di noi ha lavorato molto per trovare il candidato giusto, e nessuno dei presenti ha voluto tenere in scacco gli altri per soddisfare proprie ambizioni o interessi personali.

La coalizione è sempre stata forte e compatta, Agire per il Trentino sarà sempre e lealmente a fianco del candidato Sindaco per garantire un buon risultato”.

Successivamente è stato il turno di Gabriella Maffioletti di Forza Italia: “Forza Italia convintamente sostiene il candidato Sindaco, un uomo libero da legami di potere, senza tessere di partito ma competente e profondo conoscitore della città e del suo tessuto socio-economico.

All’opposto abbiamo Ianeselli, un uomo protagonista di un antagonismo legato ad ambienti dell’estrema sinistra, che fa del Sindacato un trampolino di lancio per la politica”.

Dopo è stato il turno di Francesca Gerosa, coordinatrice locale di Fratelli d’Italia. Gerosa ha voluto sottolineare come Baracetti possa essere il miglior alleato per tutte le piccole e medie imprese, oltre che fiero sostenitore di valori come la famiglia tradizionale: “Siamo orgogliosi di Alessandro come candidato Sindaco, uniti si possono cambiare le cose, i personalismi purtroppo non portano a niente. Noi vogliamo portare un cambiamento nella città. Porteremo avanti i valori della famiglia, delle tradizioni locali, ma soprattutto combatteremo per i cittadini di questa città, per la sua economia, per le imprese, i commercianti e i piccoli imprenditori, spesso vessati da tasse assurde e dalla burocrazia”.

Presente anche il senatore del collegio di Trento De bertoldi (FdI), che si ha affermato che Ianeselli altro non è che un rappresentante della CGIL: “Fra poche settimane avremo un Sindaco che saprà rappresentare degnamente questa città.

Trento ormai è sprofondata nell’immobilismo della Sinistra, che non ha una visione d’insieme sul commercio e sulla sicurezza della città. Ianeselli è solamente un rappresentate della CGIL, che due giorni fa si è presentata al Senato e ha tranquillamente dichiarato che le Partite IVA hanno troppi vantaggi, che gli artigiani e i commercianti devono essere penalizzati perché hanno troppi vantaggi.

La CGIL è l’apostolo della lotta sociale, nemica di imprenditori e lavoratori. Noi sicuramente tra qualche settimana saluteremo Baracetti come nuovo Sindaco di Trento”.

Ha poi chiuso la serie di interventi Matteo Gottardi de La Civica: “Noi siamo qui oggi in Piazza per dare un forte segnale di discontinuità alla città.

Qui non ci sono persone chiuse nei palazzi o nei salotti, ma persone che vedono in Baracetti una opportunità di rinascita e rinnovamento della città, quella stessa città che ormai vive con la stessa maggioranza da 50 anni, quella stessa maggioranza che manca di idee, coesione, di una struttura, di una visione proiettata nel futuro, che non è riuscita a dare a Trento un ruolo importante nella Regione”. Baracetti è la persona giusta per incarnare il nuovo sogno della città, serio e comptetente”.