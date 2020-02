Il caso di atti osceni sul pullman: la necessità di dare messaggi educativi

“Assistiamo troppo spesso a casi di violenza sulle donne, non ultimo quello della ragazza che ha denunciato una violenza in un locale a Trento, e come istituzioni cerchiamo di sensibilizzare e affrontare i temi della sicurezza, del vivere civile, della lotta alla criminalità.

È una battaglia che va combattuta quotidianamente anche sul campo culturale. Spiace pertanto che l’epilogo di una vicenda che tratta di un caso di autoerotismo su un pullman di linea finisca col dare un messaggio che viaggia nella direzione opposta a quella che, con tante istituzioni e realtà associative, stiamo faticosamente percorrendo“.

È il commento dell’assessore provinciale alla salute Stefania Segnana che ha tra l’altro competenza anche nella materia delle pari opportunità a proposito di una sentenza riportata da alcuni organi di informazione e che ha innescato un vivace dibattito.

Pubblicità Pubblicità

“Non mi compete entrare nel merito dei meccanismi giudiziari nei quali occorre nutrire la massima fiducia – aggiunge l’assessore – ma certo sento il dovere di richiamare la massima attenzione al forte bisogno di rispetto delle regole, comprese quelle attinenti il senso del pudore che una comunità sana e virtuosa reclama, anche attraverso decisioni destinate a trasformarsi in esempi che tutti noi vorremmo sempre positivi. Dalla vicenda emerge invece l’insegnamento negativo che una sentenza così porta“.

Il nigeriano era stato filmato mentre stava compiendo atti osceni e già all’epoca dei fatti, nel 2018, la deputata Stefania Segnana aveva segnalato il fatto anche all’allora Ministro dell’Interno Matteo Salvini, arrivando inizialmente alla condanna ai domiciliari per “pericolo di reiterazione del fatto”.

Alcuni giorni fa è stato assolto perché gli atti osceni – depenalizzati durante il Governo dell’allora Segretario del Partito Democratico Matteo Renzi – non sono da considerarsi come “gravi” poiché non c’erano bambini a bordo, essendo per di più domenica.

«Ammesso che sia considerabile come “non esibizionista” il compiere certi atti su un autobus di domenica, visto che tra l’altro l’assolto cercò di coprirsi, siamo curiosi di sapere se i vari esponenti della sinistra rilasceranno un commento sull’incredibile vicenda. La sinistra, convinta sostenitrice dell’accoglienza, non ritiene che sia necessario rivalutare certe politiche relative ai migranti così come affermato da anni dalla Lega? Non ritiene che la depenalizzazione del reato di atti osceni in luogo pubblico sia un errore, teso solo a facilitare quel sistema di “Svuotacarceri” in voga negli ultimi anni?» – Così Denis Paoli consigliere provinciale della Lega