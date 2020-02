Coronavirus, Fugatti chiude scuole e asili fino a martedì, stop a gite scolastiche e annullati tutti gli eventi sportivi

Aggiornamenti sulla situazione del Coronavirus in Italia sono avvenuti oggi alle 12.45 con una teleconferenza organizzata dal presidente del Consiglio dei ministri, i vertici della Protezione Civile e le autorità di alcune Regioni e Province italiane, in particolare dei territori dove il virus si è già diffuso.

La conferenza è stata seguita anche dal presidente della Provincia autonoma di Trento, dall’assessore alla salute e politiche sociali e dai dirigenti generali Giancarlo Ruscitti e Raffaele De Col, dalla sala di Piena della protezione Civile in via Vannetti.

I casi di positività stanno crescendo sia in Lombardia che in Veneto e sono arrivati a 53. È spuntato anche il primo caso di Piemonte, precisamente a Torino.

I morti accertati per CoronaVirus in Italia per il momento sono due. Avvenuti entrambi a Padova. L’ospedale di Sacco è stato chiuso perché non ci sono più posti liberi. oltre 50 mila persone sono state messe in quarantena nei paesi del basso milanese dove è partito il primo focolaio della malattia.

La situazione precipita di ora in ora. E alcuni paesi sono diventati fantasma. Per strada non c’è nessuno, l’ambiente è spettrale.

In Trentino al momento non si registra alcun infetto. La Provincia di Trento raccomanda ai cittadini di non recarsi nelle zone dove si sono registrati casi di contagio e di evitare luoghi e situazioni di particolare affollamento. La situazione è in costante evoluzione e viene attentamente monitorata.

Per informazioni generali si prega i cittadini di chiamare il numero 1500 mentre il numero 112 va chiamato solo per segnalare casi sospetti.

Nel frattempo si segnala che sono state sospese o annullate spontaneamente alcune manifestazioni sportive previste fra oggi e domani in Trentino.

Il presidente Fugatti alle 17.30 ha annunciato la chiusura precauzionale di nidi, asili, scuole di ogni ordine e grado almeno fino a mercoledì mattina; verrà chiesto di fare altrettanto all’Università.

Sospesi tutti gli eventi sportivi indoor (in palazzetti e palestre), invito ai trentini a non viaggiare se possibile verso le zone del contagio, Lombardia e Veneto.