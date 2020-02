CoronaVirus: è morto uno dei due contagiati di Padova. 50 mila persone in quarantena

C’è il primo morto in Italia per CoronaVirus. Uno dei due anziani ricoverati nel pomeriggio all’Ospedale di Padova è deceduto.

Purtroppo le condizioni dell’uomo si sono subito aggravate dopo il ricovero e la sua morte è sopraggiunta alle 23.15 di ieri sera. Adriano Trevisan aveva 78 anni ed era padre di tre figli. La moglie rimane in gravissime condizioni.

Seconde delle fonti all’interno dell’Ospedale Schiavonia di Padova ci sarebbero molti test positivi fra il personale medico. Nella notte un 67 enne, amico di Trevisan è stato ricoverato per CoronaVirus. Le sue condizioni sono monitorate dall’equipe medica. È nella prima mattinata è stato scoperto sempre a Padova un nuovo caso del virus. Il contagiato sarebbe un altro amico di Trevisan. I due di frequentavano nel bar del paese.

Sono invece saliti a 16 i ricoverati all’ospedale di Caldogno 5 dei quali in gravissime condizioni.

La situazione è precipitata nel primo pomeriggio di ieri con il ricovero di un 38 enne, paziente zero, che è stato contagiato da un amico tornato dalla Cina all’inizio di febbraio 2020 che sembra sia guarito.

Poi all’ospedale di Codogno sono stati confermati altri 7 casi dopo i 7 pazienti contagiati dal Corona Virus nella mattinata, 5 dei quali sarebbero in gravi condizioni. In totale sono quindi 14. 5 degli ultimi ricoveri riguardano personale medici dell’ospedale.

A Casalpusterlengo a Caldogno e a Castiglione d’Adda sono state subito chiuse scuole, nidi, bar e ristoranti, oltre agli uffici comunali.

Nei 3 paesi è stato consigliato di non uscire di casa. Dalle 16.00 del pomeriggio le strade sono completamente deserte e l’aria è spettrale. Sono circa le 50 mila le persone in quarantena. Tutti le partite di calcio dilettantistiche della Lombardia sono state rinviate come le gare podistiche.

«Se non è in grado di difendere l’Italia e gli Italiani Conte si faccia da parte. Bisogna difendere e chiudere le frontiere per salvaguardare gli Italiani» – Ha detto Matteo Salvini che è tornato in Lombardia per seguire da vicino l’allerta CoronaVirus. L’italia in questo momento è il paese, dopo la Cina, dove si sono più casi della malattia.

In Cina il bilancio delle vittime sale a oltre 2.300 con oltre 70 mila contagiati.